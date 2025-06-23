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У Києві ФСБ готувала повторний замах на Дмитра Гордона — СБУ

16:25, 23 червня 2025
За даними СБУ, за вбивство Гордона російська спецслужба призначила винагороду у розмірі 400 тисяч доларів США.
У Києві ФСБ готувала повторний замах на Дмитра Гордона — СБУ
Фото: СБУ
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У Києві СБУ запобігла черговій спробі замаху на українського журналіста Дмитра Гордона. В ході масштабної спецоперації були одночасно викриті та затримані чотири агентурно-диверсійні групи, пов’язані з ФСБ РФ, а також їхній координатор, повідомляє СБУ.

Згідно з матеріалами слідства, виконавцям планованого злочину пропонувалась винагорода в 400 тисяч доларів США.

Розслідування виявило, що підготовку до вбивства організували через глибоко законспірованого агента, який проживав у Києві. Ним виявився 36-річний громадянин РФ із Північного Кавказу, засланого в Україну ще до повномасштабного вторгнення під виглядом політичного біженця. Для прикриття ФСБ навіть сфальсифікувала проти нього кримінальні справи та оголосила в міжнародний розшук.

В СБУ зазначили, що після 24 лютого 2022 року агент отримав інструкцію від свого куратора організувати у столиці мережу диверсійних груп, до якої залучив вихідців із Північного Кавказу. За фінансування фсб він придбав кілька автомобілів, замаскувавши їх під таксі, і оснастив прихованими камерами.

Агенти стежили за Дмитром Гордоном, документуючи його маршрути, місця перебування та оцінюючи рівень охорони. За планом ворога, після скоєння нападу з вогнепальною зброєю кілер мав оперативно зникнути, знищити речові докази й переховуватись. Для втечі резидент підшуковував мотоцикл.

СБУ випередила загрозу, затримавши усіх членів угруповання ще до реалізації злочину.

Під час розслідування також встановлено, що затримані отримували завдання на коригування обстрілів українських позицій та підготовку замахів на іноземних добровольців, які воюють на боці України. Однією з цілей був росіянин з РДК, що бере участь у бойових діях за Україну.

Усім фігурантам оголошено підозру за ч. 1 ст. 258 ККУ (терористичний акт). Вони перебувають під вартою, їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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СБУ Київ

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