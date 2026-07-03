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Провадження «зависло» і закрилось: львівські прокурори програли справу у ВРП

07:00, 3 липня 2026
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ВРП залишила без змін дисциплінарне стягнення для прокурорів Галицької окружної прокуратури міста Львова.
Провадження «зависло» і закрилось: львівські прокурори програли справу у ВРП
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Вища рада правосуддя розглянула скарги заступника керівника Галицької окружної прокуратури міста Львова Зоряни Никеруй та прокурора цієї ж прокуратури Богдана Максимціва на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 18 березня 2026 року № 143дп-26.

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Суть дисциплінарної справи

КДКП притягнула обох прокурорів до дисциплінарної відповідальності за неналежне виконання службових обов’язків (п. 1 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру»).

Йдеться про кримінальне провадження, в якому сторона обвинувачення уклала угоду про визнання винуватості. Угода була укладена у 2023 році, проте справа тривалий час не розглядалася судом. Лише у лютому 2025 року суд постановив вирок, після чого провадження було закрито у зв’язку із закінченням строків притягнення особи до кримінальної відповідальності.

На думку КДКП та ВРП, прокурори (зокрема Зоряна Никеруй як керівник групи та Богдан Максимців як прокурор, який брав участь у провадженні) не забезпечили належного контролю за дотриманням розумних строків досудового розслідування та судового розгляду. Це призвело до фактичного уникнення обвинуваченим кримінальної відповідальності.

ВРП підтримала висновок, що дисциплінарний проступок мав триваючий характер, а тому строк для притягнення до відповідальності не був пропущений (датою завершення проступку вважали момент постановлення вироку судом 25 лютого 2025 року).

Рішення ВРП

Вища рада правосуддя вирішила відмовити у задоволенні скарг Зоряни Никеруй та Богдана Максимціва та залишити без змін рішення КДКП від 18 березня 2026 року, яким на кожного з прокурорів накладено дисциплінарне стягнення у виді заборони строком на 6 місяців на переведення до органу прокуратури вищого рівня та на призначення на вищу посаду.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», раніше ВРП скасувала дисциплінарне стягнення з прокурора Генінспекції Офісу Генпрокурора Олександра Бондаренка.

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ВРП

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