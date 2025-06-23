В ГНС объяснили, как получить копии поданных отчетных документов, которые были утеряны

Главное управление ГНС в г. Киеве напомнило плательщикам налогов, что все поданные отчетные документы автоматически сохраняются в Электронном кабинете. В случае их утраты копии можно просмотреть и загрузить самостоятельно в режиме «Просмотр отчетности» — без визитов в налоговую, письменных запросов или ожидания ответа.
Кроме того, Электронный кабинет предоставляет широкий спектр других сервисов:
Электронный кабинет работает круглосуточно — 24/7, кроме времени технического обслуживания.
Вход в приватную часть осуществляется с использованием:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.