В ГНС объяснили, как получить копии поданных отчетных документов, которые были утеряны

Получить копии всех поданных отчетных документов можно в Электронном кабинете.

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Главное управление ГНС в г. Киеве напомнило плательщикам налогов, что все поданные отчетные документы автоматически сохраняются в Электронном кабинете. В случае их утраты копии можно просмотреть и загрузить самостоятельно в режиме «Просмотр отчетности» — без визитов в налоговую, письменных запросов или ожидания ответа.

Кроме того, Электронный кабинет предоставляет широкий спектр других сервисов:

формирование и подача налоговой отчетности;

подача заявлений и запросов в ГНС;

получение информации в режиме реального времени и др.

Электронный кабинет работает круглосуточно — 24/7, кроме времени технического обслуживания.

Вход в приватную часть осуществляется с использованием:

квалифицированной электронной подписи (КЭП);

интегрированной системы электронной идентификации id.gov.ua (MobileID, BankID);

Дія.Підпис;

«облачного» КЭП.

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