Россиянам предложили сдавать ДНК за границей для идентификации тел оккупантов, которые РФ передала Украине, — МВД

Украина сотрудничает с Международной комиссией по пропавшим без вести, чтобы установить личности погибших российских военных, чьи тела передали во время репатриаций.

Фото: mvs.gov.ua

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Украина начала сотрудничество с Международной комиссией по делам пропавших без вести (МКПБ), чтобы родственники погибших или пропавших без вести российских военнослужащих могли сдать ДНК и помочь в установлении личности тел, недавно переданных РФ. Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко во время брифинга «Россия передаёт тела своих военных: как и зачем использует репатриации враг».

Эта инициатива направлена на ускорение процесса идентификации тел российских военных, которые были переданы Россией в Украину в рамках процедуры репатриации.

Клименко отметил, что до окончательного установления личности репатриированное тело не подлежит возврату обратно в РФ.

На данный момент зафиксированы три случая, когда удалось установить личность российских военных, тела которых были возвращены в РФ.

По данным МВД, с начала 2025 года следователи Национальной полиции Украины совместно с экспертами зафиксировали 20 фактов передачи российских военнослужащих в ходе репатриации.

Игорь Клименко отметил, что противник сознательно усложняет процесс идентификации, создаёт хаос, смешивая тела российских военных с телами украинцев. Очевидно, что российская сторона официально этого не признаёт, поскольку до сих пор не предоставила профессиональных разъяснений.

Тем не менее украинские следователи уже собрали доказательства, подтверждающие, что тела принадлежат именно военным армии противника.

Во время брифинга были представлены вещественные доказательства, обнаруженные при осмотре тел. Среди них — личные жетоны, шевроны, документы, элементы военной формы и обувь, характерные для ВС РФ.

«Оккупанты передают тела в процессе репатриации в изуродованном и гнилостном состоянии, что усложняет их осмотр и проведение ДНК-экспертизы. Однако в течение этого года удалось идентифицировать и вернуть семьям для захоронения 87% тел», — отметил первый заместитель главы Нацполиции — начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

Клименко подчеркнул, что такая практика может быть частью информационной манипуляции или попыткой скрыть реальные потери армии РФ:

«Мы будем обнародовать доказательства того, что во время репатриаций Россия передаёт Украине тела своих военных, чтобы россияне видели не только отношение РФ к своим солдатам, но, возможно, узнали близких по татуировкам, документам или другим личным вещам».

Также глава МВД отметил, что специалисты научно-исследовательских экспертно-криминалистических центров работают без остановки, чтобы как можно быстрее и в большем объёме идентифицировать тела, переданные в рамках репатриаций. Над отдельными фрагментами тел проводится по несколько экспертиз для получения ДНК-профиля. Для обработки всех тел (останков), переданных в Украину во время последних репатриаций, потребуется более года.

Тела (останки), по которым нет совпадений в базе ДНК, будут храниться в учреждениях здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в последние репатриации Россия передала Украине тела российских военных, смешанные с телами украинских защитников.

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