Під час репатріацій Росія передала Україні тіла російських військових, змішані з тілами українських захисників, — МВС

Тіла повертають у понівеченому стані — є випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації.

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Під час останніх репатріацій Росія передала Україні тіла російських військових, змішані з тілами українських військових. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За словами очільника МВС, тіла повертаються у вкрай понівеченому стані, частини тіл - в різних мішках. Є випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації.

«Після кожної репатріації розпочинається кропітка робота: розтин, ретельний огляд слідчим, проведення ДНК-експертиз, перевірка кожної деталі.

Цей процес і так складний та тривалий. А Росія ще й навмисно ускладнює нам процес ідентифікації. Тіла повертаються у вкрай понівеченому стані, частини тіл – в різних мішках. Є випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації», — зазначив Клименко.

За його словами, це може свідчити або про навмисні дії з боку РФ, або про байдужість до власних загиблих.

«До того ж, під час останніх репатріацій нам передали й тіла російських військових - змішані з тілами українців. На жаль, це факт. Це могло бути зроблено росіянами навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботою наших експертів, доповнюючи все це цинічним інформаційним тиском. А може й бути звичним для них недбалим ставленням до власних людей. У будь-якому разі ці тіла ми теж ідентифіковуємо.

Наші експерти працюють на межі можливого. Кожна експертиза проводиться ретельно і не один раз. Фахівці підготовлені, лабораторії оснащені, процеси відпрацьовані. Найбільший виклик - час.

Ми розуміємо біль і очікування родин. Максимально прискорюємо процес ідентифікації. Та з кожною великою репатріацією робити це стає складніше, і можливо - саме це є метою Росії.

Ми не маємо права на помилку. Для нас це не статистика. Це - люди, і кожен з них заслуговує на гідне ставлення», — наголосив Ігор Клименко.

Як повідомлялося, в Україну повернули ще 1245 тіл загиблих у межах домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі. На цьому репатріаційні заходи у межах домовленостей завершені.

Загалом у рамках Стамбульських домовленостей Україна отримала 6057 тіл загиблих.

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