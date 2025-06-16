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В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих військовослужбовців — репатріацію завершено

13:45, 16 червня 2025
Загалом у рамках Стамбульських домовленостей Україна отримала 6057 тіл загиблих.
В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих військовослужбовців — репатріацію завершено
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В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих у межах домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі. На цьому репатріаційні заходи у межах домовленостей завершені. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Загалом у рамках Стамбульських домовленостей Україна отримала 6057 тіл загиблих.

«Сьогодні відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно домовленостей у Стамбулі. В Україну повернуто ще 1245 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям. Таким чином, Україна отримала 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей», — зазначили в Штабі.

Ідентифікацію репатрійованих проводитимуть слідчі правоохоронних органів спільно з експертами МВС. Будуть здійснені всі необхідні експертизи.

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військові військовослужбовці обмін полоненими

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