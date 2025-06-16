Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

У Сумах ув’язнили на 5 років чоловіка, який на замовлення спалив авто військового

17:40, 16 червня 2025
Чоловік хотів підзаробити, тож погодився на спалити авто та зняти це на відео.
У Сумах ув’язнили на 5 років чоловіка, який на замовлення спалив авто військового
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Зарічний районний суд м. Суми ухвалив вирок у кримінальному провадженні стосовно громадянина, який спалив авто військового ЗСУ за грошову винагороду, повідомляє пресслужба суду.

Судом затверджено угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим.

Чоловіка визнано винним та призначено остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі.

На початку жовтня 2024 року він здійснив підпал автомобіля, який використовувався військовослужбовцем Збройних Сил.

Після цього чоловік зафіксував підпал на відео та надіслав запис невстановленій особі, за що отримав грошову винагороду на банківську картку. У результаті пожежі було пошкоджено ще два автомобіля.

Крім того, суд частково задовольнив цивільні позови потерпілих, стягнувши з обвинуваченого матеріальні збитки на загальну суму близько 400 000 грн, а також моральну шкоду в розмірі 20 000 грн. Також з обвинуваченого стягнуто на користь держави судові витрати за проведення експертиз у сумі 47 754 грн.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку (справа 591/2840/25).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ Суми судова практика вирок

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна може замінити посла України у США Оксану Маркарову на одного з міністрів – Ярослав Железняк

Ярослав Железняк повідомив, що Оксану Маркарову можуть замінити на посаді посла України в США на одного з діючих міністрів.

Чи тотожна відставка уряду припиненню його повноважень – що говорить Конституція і закон про Кабмін

Кабмін, відставку якого прийнято Верховною Радою, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабміну.

Верховний Суд пояснив, чи є збільшення розміру позовних вимог у кримінальному провадженні погіршенням становища обвинуваченого

Якщо збільшення суми позову не потягло за собою застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення та посилення покарання, це не вважається погіршенням становища обвинуваченого.

У Раді зареєстрували законопроект про автоматичне продовження повноважень мовного Омбудсмена на час воєнного стану

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про автоматичне продовження повноважень Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня на час воєнного стану.

Суди обмежують водіїв у праві керування авто на вимогу ТЦК, коли місце перебування військовозобов’язаного невідомо

Поліція не змогла доставити чоловіка, а повістка і вимога ТЦК повернулися у зв’язку з відсутністю за місцем проживання – суд виніс рішення про тимчасове обмеження у праві керування.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Катющенко
    Віталій Катющенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мацький
    Євген Мацький
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду