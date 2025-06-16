У Сумах ув’язнили на 5 років чоловіка, який на замовлення спалив авто військового

Чоловік хотів підзаробити, тож погодився на спалити авто та зняти це на відео.

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Зарічний районний суд м. Суми ухвалив вирок у кримінальному провадженні стосовно громадянина, який спалив авто військового ЗСУ за грошову винагороду, повідомляє пресслужба суду.

Судом затверджено угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим.

Чоловіка визнано винним та призначено остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі.

На початку жовтня 2024 року він здійснив підпал автомобіля, який використовувався військовослужбовцем Збройних Сил.

Після цього чоловік зафіксував підпал на відео та надіслав запис невстановленій особі, за що отримав грошову винагороду на банківську картку. У результаті пожежі було пошкоджено ще два автомобіля.

Крім того, суд частково задовольнив цивільні позови потерпілих, стягнувши з обвинуваченого матеріальні збитки на загальну суму близько 400 000 грн, а також моральну шкоду в розмірі 20 000 грн. Також з обвинуваченого стягнуто на користь держави судові витрати за проведення експертиз у сумі 47 754 грн.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку (справа 591/2840/25).

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