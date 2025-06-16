В Україні подорожчало м’ясо, але здешевшали овочі нового врожаю та яйця — як змінилися ціни у червні

У червні в Україні стрімко зросли ціни на м’ясо, особливо курятину, але водночас подешевшали овочі нового врожаю та яйця.

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Ціни на продукти харчування в Україні у червні демонструють змішану динаміку — суттєво зросла вартість м’яса, натомість деякі овочі та яйця подешевшали. Про це свідчать дані оновленого моніторингу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

М’ясо дорожчає найшвидше

Найпомітніше зростання цін зафіксовано на м’ясо. Зокрема:

яловичина (гуляш) зросла на 6% за місяць до 336 грн/кг (+20% до минулого року),

куряче філе — +11% до 222 грн/кг (+39% за рік),

стегно — +28% до 154 грн/кг (+39%),

тушка — +25% до 110 грн/кг (+42%).

Стабільною залишилась лише ціна на свинячий ошийок — 330 грн/кг, що, однак, на 31% дорожче, ніж торік. Причини зростання — подорожчання кормів і зменшення пропозиції на ринку.

Овочі демонструють сезонні коливання

Продукція нового врожаю дешевшає, а залишки минулорічного — дорожчають.

Цибуля — 40 грн/кг (+33% за місяць),

стара картопля — 38 грн/кг (+10%),

молода капуста — подешевшала на 66% до 25 грн/кг (але все ще +64% до минулого року),

огірки — 65 грн/кг (-18% за місяць),

помідори — 99 грн/кг, стабільна ціна (+12% до минулого року).

Молочка та бакалія — стабільні

Ціни на молочну продукцію змінювались незначно:

молоко — 54,3 грн за 900 мл (-2%),

вершки — 33,3 грн за 200 г (-6%),

твердий сир — 631 грн/кг (+1%).

На ринку бакалії зниження цін також помірне:

соняшникова олія — 75,3 грн за 850 мл (-2%),

цукор — 32,7 грн/кг (-1%).

Яйця дешевшають, але залишаються рекордно дорогими

Ціна на курячі яйця категорії С1 знизилась на 5% до 68,9 грн за десяток, але у річному вимірі залишається на 79% вищою.

Індекс борщу знизився — але все ще дорожчий, ніж рік тому

Попри загальне здешевлення окремих інгредієнтів, у червні індекс борщу впав на 12% до 196 грн (проти 222 грн у травні), однак у порівнянні з червнем 2023 року він зріс на 27%.

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