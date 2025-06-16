В Україні подорожчало м’ясо, але здешевшали овочі нового врожаю та яйця — як змінилися ціни у червні

Ціни на продукти харчування в Україні у червні демонструють змішану динаміку — суттєво зросла вартість м’яса, натомість деякі овочі та яйця подешевшали. Про це свідчать дані оновленого моніторингу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).
М’ясо дорожчає найшвидше
Найпомітніше зростання цін зафіксовано на м’ясо. Зокрема:
Стабільною залишилась лише ціна на свинячий ошийок — 330 грн/кг, що, однак, на 31% дорожче, ніж торік. Причини зростання — подорожчання кормів і зменшення пропозиції на ринку.
Овочі демонструють сезонні коливання
Продукція нового врожаю дешевшає, а залишки минулорічного — дорожчають.
Молочка та бакалія — стабільні
Ціни на молочну продукцію змінювались незначно:
На ринку бакалії зниження цін також помірне:
Яйця дешевшають, але залишаються рекордно дорогими
Ціна на курячі яйця категорії С1 знизилась на 5% до 68,9 грн за десяток, але у річному вимірі залишається на 79% вищою.
Індекс борщу знизився — але все ще дорожчий, ніж рік тому
Попри загальне здешевлення окремих інгредієнтів, у червні індекс борщу впав на 12% до 196 грн (проти 222 грн у травні), однак у порівнянні з червнем 2023 року він зріс на 27%.
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