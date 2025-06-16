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У США регулятор хоче схвалювати ліки, спираючись на оцінки штучного інтелекту

18:15, 16 червня 2025
У США розраховують, що обчислювальне моделювання за допомогою штучного інтелекту допоможе зменшити тестування ліків на тваринах.
У США регулятор хоче схвалювати ліки, спираючись на оцінки штучного інтелекту
Фото: usmsystems.com
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Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (FDA) у майбутньому може використовувати штучний інтелект для пришвидшення опрацювання заявок на використання нових ліків. Про це повідомляє Mashable.

Зазначається, план департаменту включає використання ШІ для вивчення заявок на пристрої та ліки, що, як повідомляється, скоротить процес затвердження на роки, а також обчислювальне моделювання за допомогою штучного інтелекту для зменшення тестування на тваринах. У плані також пропонується вимагати проведення тільки одного великого дослідження пацієнта для полегшення процесу затвердження.

Видання також нагадує, що у травні FDA запустило свій перший пілотний проект наукового огляду за допомогою штучного інтелекту, метою якого є зменшення обсягу «непродуктивної роботи» для науковців та експертів FDA.

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США штучний інтелект ШІ

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