В США регулятор хочет одобрять лекарства, опираясь на оценки искусственного интеллекта

В США рассчитывают, что вычислительное моделирование с помощью искусственного интеллекта поможет сократить тестирование лекарств на животных.

Фото: usmsystems.com

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Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в будущем может использовать искусственный интеллект для ускорения обработки заявок на использование новых лекарств. Об этом сообщает Mashable.

Отмечается, что план департамента включает использование ИИ для изучения заявок на устройства и лекарства, что, как сообщается, сократит процесс одобрения на годы, а также вычислительное моделирование с помощью искусственного интеллекта для сокращения тестирования на животных. В плане также предлагается требовать проведение только одного крупного исследования с участием пациентов для упрощения процесса одобрения.

Издание также напоминает, что в мае FDA запустило свой первый пилотный проект научного обзора с помощью искусственного интеллекта, целью которого является сокращение объема «непродуктивной работы» для ученых и экспертов FDA.

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