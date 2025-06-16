Декларирование криптовалюты – кого касается и как это сделать правильно

Кто из должностных лиц обязан указывать криптовалюту в декларации и как оформить это по закону.

Иллюстративное фото из открытых источников

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Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснил, как и кому нужно декларировать криптовалюту.

Что такое криптовалюта

Украинское законодательство не дает определения термину «криптовалюта». Вместо этого существует понятие «виртуальный актив» — цифровое выражение стоимости, которое можно продавать, передавать, использовать для платежных или инвестиционных целей.

Согласно ст. 46 Закона Украины «О предотвращении коррупции», криптовалюта считается нематериальным активом.

Кому нужно декларировать криптовалюту

Лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления (судьям, прокурорам, депутатам, госслужащим и др.).

Как задекларировать криптовалюту

В разделе декларации «Нематериальные активы» указать:

название актива (Bitcoin, Ethereum, Ripple)

дату приобретения

количество криптовалюты

общую стоимость криптовалюты определённого вида (в гривнах по курсу Нацбанка на последний день отчетного периода декларации).

Необходимо указывать как свои активы, так и активы членов семьи.

Когда подавать декларацию

Ежегодно до 1 апреля.

Нужно ли обычному гражданину декларировать криптовалюту

Нет, потому что криптовалюта не имеет статуса ни денег, ни электронных денег.

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