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В Николаеве мужчина получил пожизненное заключение за изнасилование двоих несовершеннолетних детей

16:46, 16 июня 2025
Суд Николаева назначил пожизненное заключение мужчине за изнасилование детей.
В Николаеве мужчина получил пожизненное заключение за изнасилование двоих несовершеннолетних детей
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Корабельный районный суд Николаева приговорил мужчину к пожизненному заключению за изнасилование двоих несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба суда.

Обвиняемый был признан виновным в ряде преступлений против половой свободы и неприкосновенности в отношении двух детей. Суд установил, что мужчина совершил изнасилование, сексуальное насилие, а также хранил и распространял взрослые видео с участием детей.

Кроме пожизненного заключения, суд назначил дополнительное наказание - запрет занимать должности в учреждениях, связанных с работой с детьми, и деятельность, связанную с ИТ-сферой, веб-ресурсами, размещением или распространением медиаконтента.

Суд пришел к выводу, что только полная изоляция обвиняемого соответствует принципам справедливости, пропорциональна совершенным преступлениям и необходима для предотвращения новых правонарушений.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый вины не признал. Он имеет 30 дней на обжалование приговора с момента его оглашения.

 С текстом приговора суда по делу № 488/4778/23 (проведение № 1-кп/488/110/25) можно ознакомиться по ссылке.

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Николаев насилие приговор

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