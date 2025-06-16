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У Миколаєві чоловік отримав довічне ув’язнення за зґвалтування двох неповнолітніх дітей

16:46, 16 червня 2025
Суд Миколаєва призначив довічне ув’язнення чоловіку за зґвалтування дітей.
У Миколаєві чоловік отримав довічне ув’язнення за зґвалтування двох неповнолітніх дітей
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Корабельний районний суд Миколаєва засудив чоловіка до довічного ув’язнення за зґвалтування двох неповнолітніх дітей, повідомляє пресслужба суду.

Обвинувачений був визнаний винним у низці злочинів проти статевої свободи та недоторканості щодо двох дітей. Суд встановив, що чоловік вчинив зґвалтування, сексуальне насильство, а також зберігав і розповсюджував дорослі відео за участю дітей.

Окрім довічного ув’язнення, суд призначив додаткове покарання — заборону обіймати посади в установах, пов’язаних із роботою з дітьми, та діяльність, пов’язану з ІТ-сферою, веб-ресурсами, розміщенням чи поширенням медіаконтенту.

Суд дійшов висновку, що лише повна ізоляція обвинуваченого відповідає принципам справедливості, є пропорційною скоєним злочинам і необхідною для запобігання новим правопорушенням.

Під час судового розгляду обвинувачений провини не визнав. Він має 30 днів на оскарження вироку з моменту його проголошення.

З текстом вироку суду у справі № 488/4778/23 (провадження № 1-кп/488/110/25) можна ознайомитись за посиланням.

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Миколаїв насильство вирок

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