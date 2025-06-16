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Повернення виконавчого документа стягувачу у зв’язку з відсутністю у боржника майна не є підставою для виключення відомостей з Єдиного реєстру боржників

13:05, 16 червня 2025
Підстави для виключення відомостей з Єдиного реєстру боржників є вичерпними і повернення документа через відсутність майна до них не належить.
Повернення виконавчого документа стягувачу у зв’язку з відсутністю у боржника майна не є підставою для виключення відомостей з Єдиного реєстру боржників
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Повернення виконавчого документа стягувачу у зв’язку з відсутністю у боржника майна, на яке може бути звернено стягнення, не є підставою для виключення відомостей про боржника з Єдиного реєстру боржників.

На це вказав Касаційний адміністративний суд Верховного Суду у постанові від 3 квітня 2025 року по справі №580/12260/23 щодо зобов’язання ДВС виключити відомості з Єдиного реєстру боржників.

Обставини справи

Позивач був боржником у виконавчих провадженнях у яких за рішенням державного виконавця стягувачу було повернуто виконавчі документи у зв’язку з відсутністю у боржника майна, на яке може бути звернено стягнення.

Позивач вказував, що повторно виконавчі лист стягувач до виконання не пред'являв, строк на їх пред'явлення закінчився, а тому й підстав для подальшого перебування у статусі боржника відсутні, однак відповідач відмовляється видалити відповідні відомості з Єдиного реєстру боржників.

Судом першої інстанції позов задоволено. Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове, яким відмовив у задоволенні позову, зазначивши, що підстави для виключення відомостей є вичерпними і повернення документа через відсутність майна до них не належить.

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, рішення суду апеляційної інстанції – без змін.

Позиція Верховного Суду

Ч. 7 статті 9 Закону «Про виконавче провадження» №1404-VIII передбачає вичерпний перелік випадків виключення відомостей з Реєстру боржників.

Повернення виконавчого документа з підстав, визначених пунктом 2 частини першої статті 37 цього Закону (у зв’язку з відсутністю у боржника майна), до цього переліку не відноситься. Повернення виконавчого документа стягувачу, якщо у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернене стягнення, не означає закінчення (закриття) виконавчого провадження і не тягне за собою наслідків у вигляді неможливості розпочати його знову.

У випадку повернення виконавчого документа з указаних підстав стягувач не позбавлений права повторно звернутися до органу державної виконавчої служби за виконанням судового рішення протягом встановлених законом строків, а у випадку пропуску цього строку - звернутися до суду з заявою про поновлення строку на пред’явлення виконавчого документа до виконання.

Ураховуючи, що позивач не виконав в добровільному порядку виконавчі листи і на момент пред’явлення виконавчого документу в нього було відсутнє майно, на яке може бути звернене стягнення, суд апеляційної інстанції дійшов правильних висновків про те, що позивач не втратив статусу боржника, що у свою чергу не є підставою для виключення відомостей про боржника з Єдиного реєстру боржників.

Автор: Наталя Мамченко

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Повернення виконавчого документа стягувачу у зв’язку з відсутністю у боржника майна не є підставою для виключення відомостей з Єдиного реєстру боржників

Підстави для виключення відомостей з Єдиного реєстру боржників є вичерпними і повернення документа через відсутність майна до них не належить.

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