У помічника судді ВАКС вдома виявили «прослушку» — що відомо

Хто та навіщо намагався негласно збирати інформацію стосовно помічника судді Антикорупційного суду, поки що невідомо

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Невідомі особи встановили пристрої для негласного аудіо та відеоспостереження у квартирі помічника судді Вищого антикорупційного суду Олега Федорова.

Відповідні пристрої, які були встановлені невідомими одразу у двох кімнатах квартири, були виявлені помічником судді ще 15 травня.

При цьому всі цінні речі в квартирі залишилися на своїх місцях.

Хто та навіщо встановив засоби для негласного аудіо та відеоспостереження в квартирі помічника судді, наразі залишається невідомим.

Розслідування інциденту здійснює Національне антикорупційне бюро.

Автор В’ячеслав Хрипун

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