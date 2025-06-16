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У помічника судді ВАКС вдома виявили «прослушку» — що відомо

12:57, 16 червня 2025
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У помічника судді ВАКС вдома виявили «прослушку» — що відомо
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Невідомі особи встановили пристрої для негласного аудіо та відеоспостереження у квартирі помічника судді Вищого антикорупційного суду Олега Федорова.

Відповідні пристрої, які були встановлені невідомими одразу у двох кімнатах квартири, були виявлені помічником судді ще 15 травня.  

При цьому всі цінні речі в квартирі залишилися на своїх місцях.

Хто та навіщо встановив засоби для негласного аудіо та відеоспостереження в квартирі помічника судді, наразі залишається невідомим.

Розслідування інциденту здійснює Національне антикорупційне бюро.

Автор В’ячеслав Хрипун

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суддя НАБУ ВРП

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