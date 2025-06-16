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У помощника судьи ВАКС дома обнаружили «прослушку» – что известно

12:57, 16 июня 2025
Кто и зачем пытался негласно собирать информацию о помощнике судьи Антикоррупционного суда, пока неизвестно.
У помощника судьи ВАКС дома обнаружили «прослушку» – что известно
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Неизвестные установили устройства для негласного аудио и видеонаблюдения в квартире помощника судьи Высшего антикоррупционного суда Олега Федорова

Соответствующие устройства, установленные неизвестными сразу в двух комнатах квартиры, были обнаружены помощником судьи еще 15 мая. 

При этом все ценные вещи остались в квартире на своих местах.

Кто и зачем установил средства для негласного аудио и видеонаблюдения в квартире помощника судьи, пока неизвестно.

Расследование инцидента осуществляет Национальное антикоррупционное бюро.

Автор Вячеслав Хрипун

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судья НАБУ ВСП

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