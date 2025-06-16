У помощника судьи ВАКС дома обнаружили «прослушку» – что известно

Неизвестные установили устройства для негласного аудио и видеонаблюдения в квартире помощника судьи Высшего антикоррупционного суда Олега Федорова.
Соответствующие устройства, установленные неизвестными сразу в двух комнатах квартиры, были обнаружены помощником судьи еще 15 мая.
При этом все ценные вещи остались в квартире на своих местах.
Кто и зачем установил средства для негласного аудио и видеонаблюдения в квартире помощника судьи, пока неизвестно.
Расследование инцидента осуществляет Национальное антикоррупционное бюро.
Автор Вячеслав Хрипун
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