У помощника судьи ВАКС дома обнаружили «прослушку» – что известно

Кто и зачем пытался негласно собирать информацию о помощнике судьи Антикоррупционного суда, пока неизвестно.

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Неизвестные установили устройства для негласного аудио и видеонаблюдения в квартире помощника судьи Высшего антикоррупционного суда Олега Федорова.

Соответствующие устройства, установленные неизвестными сразу в двух комнатах квартиры, были обнаружены помощником судьи еще 15 мая.

При этом все ценные вещи остались в квартире на своих местах.

Кто и зачем установил средства для негласного аудио и видеонаблюдения в квартире помощника судьи, пока неизвестно.

Расследование инцидента осуществляет Национальное антикоррупционное бюро.

Автор Вячеслав Хрипун

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