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Стартап Mechanize хочет заменить работников офисов во всем мире ИИ-агентами

16:27, 16 июня 2025
Компания Mechanize уже создает цифровые офисы для обучения ИИ-агентов.
Стартап Mechanize хочет заменить работников офисов во всем мире ИИ-агентами
Фото: forbes.com
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В США стартап Mechanize планирует продвигать автоматизацию офиса с помощью искусственного интеллекта дальше, чем кто-либо другой. Компания хочет как можно быстрее полностью заменить человеческий труд на компьютере искусственным интеллектом. На данном этапе создаются цифровые офисы, разработанные специально для обучения ИИ-агентов, пишет Nytimes.

Соучредитель Mechanize Тамай Бешироглу заявил, что их цель — «полностью автоматизировать работу».

Сейчас команда сосредоточена на создании будущего, в котором ИИ не просто помогает в цифровом труде, а полностью его заменяет. Их первая цель — разработка программного обеспечения.

Mechanize делает ставку на обучение с подкреплением. Компания обучает ИИ-агентов в виртуальных рабочих пространствах, имитирующих реальные цифровые офисы: почтовые ящики, Slack, редакторы кода, браузеры и многое другое. Агенты выполняют задания, получают вознаграждение за успех и наказание за неудачу и повторяют цикл. «Это похоже на создание очень скучной видеоигры», — сказал Бесироглу.

Основатели считают, что этих сред в конечном итоге будет достаточно для обучения агентов, способных выполнять любую работу, связанную с компьютером. До этой реальности ещё много лет. По их оценкам, на это может уйти от 10 до 30 лет.

В Mechanize хотят, чтобы агенты ИИ выполняли все цифровые задачи, от планирования и коммуникации до выполнения. «Мы по-настоящему поймём, что добились успеха, только когда создадим системы ИИ, способные взять на себя практически все обязанности, которые человек может выполнять за компьютером», — говорят основатели.

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США искусственный интеллект ИИ

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