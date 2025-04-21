Исследователь из США запускает стартап для замены всех работающих людей ИИ-ботами

Американский исследователь хочет добиться полной автоматизации экономики.

Фото: firstpost.com

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Известный американский исследователь в области искусственного интеллекта Тамай Бесироглу основал стартап, миссия которого — заменить всех работающих людей ботами-агентами на основе искусственного интеллекта. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

Он написал, что его фирма «Mechanize» будет работать над «полной автоматизацией всей работы» и «полной автоматизацией экономики».

Бесироглу даже подсчитал размер рынка своего стартапа, суммировав все зарплаты, которые сейчас получают люди. «Потенциал рынка здесь абсурдно велик: работники в США получают в общей сложности около 18 триллионов долларов в год. Для всего мира эта цифра более чем в три раза больше, около 60 триллионов долларов в год», — написал он.

В заявлении для Tech Crunch исследователь сказал, что на первом этапе будет замена «работы белых воротничков», а не ручного труда.

Несмотря на критику, Бесироглу утверждает, что полная автоматизация труда приведет к «взрывному экономическому росту» и обогатит человечество. Он ссылается на свою научную работу по этой теме, предполагая, что это может привести к значительному повышению уровня жизни и появлению новых товаров и услуг, которые сегодня сложно представить.

Однако критики указывают на то, что если у людей не будет работы, у них не будет и, следовательно, дохода для приобретения всего того, что будут производить ИИ-агенты. Бесироглу, в свою очередь, предполагает, что в таком мире заработная плата людей, занятых в «дополнительных ролях, которые ИИ не может выполнять», может даже возрасти. Он также допускает, что люди могут получать доход из других источников, таких как рента, дивиденды или государственное пособие.

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