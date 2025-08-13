На Хмельнитчине женщина похитила 2200 долларов у пенсионера и попала за решетку

37-летнюю женщину приговорили к пяти годам заключения за ограбление 80-летнего пенсионера.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области суд вынес приговор женщине, ограбившей 80-летнего пенсионера. Об этом сообщает полиция региона.

Местная жительница похитила у потерпевшего 2200 долларов. Суд признал ее виновной по ч. 4 ст. 186 (Грабеж, совершенный в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины и назначил 5 лет лишения свободы.

В январе житель одного из сел Меджибожской территориальной громады обратился в полицию и сообщил о пропаже всех своих сбережений.

Прибыв на место, полицейские установили, что накануне вечером у 80-летнего мужчины в гостях были двое знакомых. Когда хозяин дома уснул, 37-летняя женщина решила завладеть его деньгами.

Злоумышленница помогала пенсионеру по хозяйству и знала, где он хранит сбережения. Она похитила 2200 долларов. Несмотря на то, что другая гостья стала свидетелем происшествия и просила ее этого не делать, обвиняемая проигнорировала просьбу. Забрав деньги, женщина ушла.

В тот же день полицейские разыскали и задержали злоумышленницу в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Часть украденных денег она уже успела потратить, другую часть правоохранители изъяли.

Суд завершил рассмотрение материалов уголовного производства и признал обвиняемую виновной в совершении грабежа. Ее приговорили к 5 годам лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.