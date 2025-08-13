Практика судів
  1. В Україні

На Хмельниччині жінка викрала 2200 доларів у пенсіонера та потрапила за ґрати

22:55, 13 серпня 2025
37-річну жінку засудили до п’яти років ув’язнення за пограбування 80-річного пенсіонера.
На Хмельниччині жінка викрала 2200 доларів у пенсіонера та потрапила за ґрати
На Хмельниччині суд виніс вирок жінці, яка пограбувала 80-річного пенсіонера. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, місцева жителька викрала у потерпілого 2200 доларів. Суд визнав її винною за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України і призначив 5 років позбавлення волі.

Як відомо, у січні житель одного із сіл Меджибізької тергромади звернувся до поліції й повідомив, що зникли всі його заощадження.

Працівники поліції, виїхавши на повідомлення, встановили, що напередодні ввечері у 80-річного чоловіка були в гостях двоє знайомих. Коли господар дому заснув, 37-річна жінка вирішила заволодіти грошовими коштами пенсіонера.

Зловмисниця допомагала потерпілому по господарству, тож знала, де той зберігає заощадження. Жінка викрала 2200 доларів. І хоч інша гостя, ставши свідком інциденту, просила цього не робити, обвинувачена не зважала на її протести. Забравши гроші, правопорушниця пішла геть.

Поліцейські того ж дня розшукали зловмисницю й затримали її в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Частину викрадених грошей жінка вже встигла витратити, іншу частину правоохоронці вилучили.

Суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження й визнав обвинувачену винною у вчиненні грабежу. Її засуджено до 5 років позбавлення волі.

суд гроші Хмельницький вирок

