В Австралии женщине, которая провела 20 лет в тюрьме по ошибочному приговору, предложили компенсацию в 2 млн долларов.

Женщина отсидела 20 лет в тюрьме за убийство детей, хотя новые доказательства свидетельствуют о ее невиновности.

Фото: abc.net.au

Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс предложили 2 млн австралийских долларов компенсации Кэтлин Фолбиг — женщине, которую в 2003 году приговорили к длительному заключению за убийство троих своих детей и непредумышленное убийство четвертого. Об этом сообщает Independent.

58-летняя Фолбиг провела за решеткой два десятилетия, пока в 2023 году ее не помиловали и не отменили все приговоры. Основанием стали результаты независимого расследования, выявившего новые научные доказательства: дети могли умереть по естественным причинам или из-за редкой генетической мутации.

Генеральный прокурор штата Майкл Дейли сообщил, что решение о так называемом ex gratia платеже (добровольной выплате без юридического обязательства) приняли после детального рассмотрения требования о компенсации в июле 2024 года.

Адвокат Фолбиг Рани Рего резко раскритиковала сумму, назвав ее «глубоко несправедливой и морально неприемлемой».

«Эта выплата — моральное оскорбление, она абсолютно не отражает масштаб боли и страданий, которые испытала моя клиентка», — заявила Рего, призвав провести расследование того, как именно определяли размер компенсации.

Юрист подчеркнула, что Фолбиг потеряла не только четверых детей, но и 20 лет жизни, а последствия травмы до сих пор ее преследуют.

Как все начиналось

Дети Фолбиг умерли в возрасте от 19 дней до 18 месяцев в период с 1989 по 1999 год. Прокуратура утверждала, что мать задушила их, хотя физических доказательств не было. Первоначальный приговор предусматривал 40 лет заключения, позже сокращенных до 30 лет с минимальным сроком в 25 лет без права на условно-досрочное освобождение.

Австралийские таблоиды называли ее «самой ненавидимой женщиной страны» и «монстром-матерью». В 2019 году судебное расследование подтвердило ее вину, однако второе расследование под руководством бывшего главного судьи Томаса Бастерста в 2022 году признало, что существуют серьезные сомнения в ее причастности к преступлениям.

