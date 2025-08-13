В Австралії жінці, яка провела 20 років у в’язниці за помилковим вироком, запропонували компенсацію у 2 млн доларів

Жінка відсиділа 20 років у в’язниці за вбивство дітей, хоча нові докази свідчать про її невинуватість.

Фото: abc.net.au

Влада австралійського штату Новий Південний Уельс запропонувала 2 млн австралійських доларів компенсації Кетлін Фолбіґ — жінці, яку у 2003 році засудили до тривалого ув’язнення за вбивство трьох своїх дітей та ненавмисне вбивство четвертої. Про це повідомляє Independent.

58-річна Фолбіґ провела за ґратами два десятиліття, доки у 2023 році її не помилували та не скасували всі вироки. Підставою стали результати незалежного розслідування, яке виявило нові наукові докази: діти могли померти від природних причин або через рідкісну генетичну мутацію.

Генеральний прокурор штату Майкл Дейлі повідомив, що рішення про так званий ex gratia платіж (добровільну виплату без юридичного зобов’язання) ухвалили після детального розгляду вимоги про коменсацію в липні 2024 року.

Адвокатка Фолбіґ Рані Рего різко розкритикувала суму, назвавши її «глибоко несправедливою та морально неприйнятною».

«Ця виплата — моральна образа, вона абсолютно не відображає масштабу болю та страждань, яких зазнала моя клієнтка», — заявила Рего, закликавши провести розслідування, як саме визначали розмір компенсації.

Юристка наголосила, що Фолбіґ втратила не лише чотирьох дітей, але й 20 років життя, а наслідки травми досі переслідують її.

Як все починалося

Діти Фолбіґ померли у віці від 19 днів до 18 місяців протягом 1989–1999 років. Прокуратура стверджувала, що мати задушила їх, хоча фізичних доказів не було. Первинний вирок передбачав 40 років ув’язнення, пізніше скорочений до 30 років із мінімальним терміном у 25 років без права на умовно-дострокове звільнення.

Австралійські таблоїди називали її «найбільш ненависною жінкою країни» та «монстром-матір’ю». У 2019 році судове розслідування підтвердило її вину, однак друге розслідування під керівництвом колишнього головного судді Томаса Бастерста у 2022 році визнало, що існують серйозні сумніви щодо її причетності до злочинів.

