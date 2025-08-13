Практика судов
The Times: Уиткофф и Путин обсуждали для Украины модель Западного берега Иордана

20:33, 13 августа 2025
По данным The Times, стороны рассматривали сценарий контроля над временно оккупированными территориями Украины по израильскому образцу управления Западным берегом Иордана.
Источник фото: Gavriil Grigorov/AP
Спецпредставитель Стив Уиткофф и глава Кремля Владимир Путин обсуждали сценарий контроля над временно оккупированными территориями Украины по аналогии с тем, как Израиль контролирует Западный берег Иордана. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник, близкий к Совету национальной безопасности США, пишет РБК-Украина.

В то же время в Белом доме отрицают обсуждение модели Западного берега для Украины.

По этой модели Россия имела бы военный и экономический контроль над регионами через собственный руководящий орган.

«Это будет так же… С губернатором, с экономической ситуацией, которая касается России, а не Украины. Но это все равно будет Украина, потому что… Украина никогда не откажется от своего суверенитета», — цитирует издание собеседника.

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине по итогам разговора с Дональдом Трампом и лидерами европейских государств заявил, что Украина готова обсуждать территориальные вопросы, однако отправной точкой должна быть нынешняя линия фронта.

Мерц подчеркнул, что юридическое признание оккупированных Россией территорий не является предметом обсуждения.

Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что любые вопросы, связанные с территориальной целостностью Украины, не могут решаться без участия Киева и с учетом положений Конституции.

«А что касается моей позиции, она не изменилась, потому что имеет фундамент — Конституцию Украины. Пока Конституция государства не изменена, не может быть изменена и позиция гаранта этой Конституции. Мы сегодня обсуждали и эти вопросы, безусловно, это очень сложные вопросы», — отметил Зеленский.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент США Дональд Трамп во время онлайн-разговора с Владимиром Зеленским и лидерами стран Европы подчеркнул: территориальные вопросы, которые относятся к юрисдикции Украины, не могут быть предметом переговоров и будут обсуждаться исключительно Президентом Украины.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

