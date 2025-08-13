Практика судів
Трамп заявив, що територіальні питання України обговорюватиме лише Зеленський

17:56, 13 серпня 2025
Емманюель Макрон заявив, що Дональд Трамп наголосив: територіальні питання, які стосуються юрисдикції України, не можуть бути предметом переговорів.
Джерело фото: Remon Haazen/Getty Images
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президент США Дональд Трамп під час онлайн-розмови з Володимиром Зеленським та лідерами країн Європи наголосив: територіальні питання, які належать до юрисдикції України, не можуть бути предметом переговорів і будуть обговорюватися виключно Президентом України.

Про це Макрон повідомив на пресконференції після завершення перемовин із Трампом, європейськими лідерами та Зеленським, пише Суспільне.  

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час пресконференції наголосив, що Росія не може вимагати внесення змін до Конституції України у питанні територій.

Макрон же зазначив, що США прагнуть досягти припинення вогню під час зустрічі Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня, а також сприяти новому обміну полоненими та поверненню депортованих дітей.

За його словами, під час розмови лідери погодили, що НАТО не повинен бути однією з гарантій безпеки для України, а цю роль можуть відігравати США та інші союзники, готові підтримати Київ.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі повідомив, що сторони узгодили п’ять принципів перед переговорами на Алясці:

  1. Усе, що стосується України, обговорюється лише за її участі;
  2. Необхідно готувати тристоронній формат перемовин Зеленський — Трамп — Путін;
  3. Передусім має бути досягнуте припинення вогню та надані гарантії безпеки, у чому Трамп погодився брати участь;
  4. Росія не повинна мати права вето щодо вступу України до НАТО;
  5. Санкції мають бути посилені, якщо Москва не погодиться на припинення вогню.

