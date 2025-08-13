Трамп заявил, что территориальные вопросы Украины будет обсуждать только Зеленский

Эмманюэль Макрон заявил, что Дональд Трамп подчеркнул: территориальные вопросы, которые относятся к юрисдикции Украины, не могут быть предметом переговоров.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что президент США Дональд Трамп во время онлайн-разговора с Владимиром Зеленским и лидерами стран Европы подчеркнул: территориальные вопросы, которые относятся к юрисдикции Украины, не могут быть предметом переговоров и будут обсуждаться исключительно Президентом Украины.

Об этом Макрон сообщил на пресс-конференции после завершения переговоров с Трампом, европейскими лидерами и Зеленским, пишет «Суспільне».

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции подчеркнул, что Россия не может требовать внесения изменений в Конституцию Украины в вопросе территорий.

Макрон же отметил, что США стремятся достичь прекращения огня во время встречи Трампа и Путина на Аляске 15 августа, а также содействовать новому обмену пленными и возвращению депортированных детей.

По его словам, во время разговора лидеры договорились, что НАТО не должно быть одной из гарантий безопасности для Украины, а эту роль могут выполнять США и другие союзники, готовые поддержать Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи сообщил, что стороны согласовали пять принципов перед переговорами на Аляске:

Все, что касается Украины, обсуждается только при ее участии;

Необходимо готовить трехсторонний формат переговоров Зеленский — Трамп — Путин;

Прежде всего должно быть достигнуто прекращение огня и предоставлены гарантии безопасности, в чем Трамп согласился участвовать;

Россия не должна иметь права вето в вопросе вступления Украины в НАТО;

Санкции должны быть усилены, если Москва не согласится на прекращение огня.

