Трамп заявил, что территориальные вопросы Украины будет обсуждать только Зеленский

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что президент США Дональд Трамп во время онлайн-разговора с Владимиром Зеленским и лидерами стран Европы подчеркнул: территориальные вопросы, которые относятся к юрисдикции Украины, не могут быть предметом переговоров и будут обсуждаться исключительно Президентом Украины.
Об этом Макрон сообщил на пресс-конференции после завершения переговоров с Трампом, европейскими лидерами и Зеленским, пишет «Суспільне».
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции подчеркнул, что Россия не может требовать внесения изменений в Конституцию Украины в вопросе территорий.
Макрон же отметил, что США стремятся достичь прекращения огня во время встречи Трампа и Путина на Аляске 15 августа, а также содействовать новому обмену пленными и возвращению депортированных детей.
По его словам, во время разговора лидеры договорились, что НАТО не должно быть одной из гарантий безопасности для Украины, а эту роль могут выполнять США и другие союзники, готовые поддержать Киев.
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи сообщил, что стороны согласовали пять принципов перед переговорами на Аляске:
