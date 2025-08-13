Мерц: Україна готова обговорювати територіальні питання, але відправна точка — нинішня лінія фронту

Україна готова обговорювати територіальні питання, однак лінія фронту має бути відправною точкою, заявив Мерц.

Джерело фото: Getty Images

Україна готова обговорювати територіальні питання, однак відправною точкою має бути нинішня лінія фронту. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Берліні за підсумками розмови з Дональдом Трампом та лідерами європейських держав.

Мерц наголосив, що юридичне визнання окупованих Росією територій не є предметом обговорення.

Володимир Зеленський своєю чергою підкреслив, що будь-які питання, пов’язані з територіальною цілісністю України, не можуть вирішуватися без участі Києва та з урахуванням положень Конституції.

«А щодо моєї позиції, вона не змінилась, тому що має фундамент — Конституцію України. Допоки Конституція держави не змінена, не може бути змінена й позиція гаранта цієї Конституції. Ми сьогодні обговорювали і ці питання, безумовно, це дуже складні питання», — зазначив Зеленський.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президент США Дональд Трамп під час онлайн-розмови з Володимиром Зеленським та лідерами країн Європи наголосив: територіальні питання, які належать до юрисдикції України, не можуть бути предметом переговорів і будуть обговорюватися виключно Президентом України.

