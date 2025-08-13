Мерц: Украина готова обсуждать территориальные вопросы, но отправная точка — нынешняя линия фронта

Украина готова обсуждать территориальные вопросы, однако линия фронта должна быть отправной точкой, заявил Мерц.

Украина готова обсуждать территориальные вопросы, однако отправной точкой должна быть нынешняя линия фронта. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине по итогам разговора с Дональдом Трампом и лидерами европейских государств.

Мерц подчеркнул, что юридическое признание оккупированных Россией территорий не является предметом обсуждения.

Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что любые вопросы, связанные с территориальной целостностью Украины, не могут решаться без участия Киева и с учетом положений Конституции.

«А что касается моей позиции, она не изменилась, потому что имеет фундамент — Конституцию Украины. Пока Конституция государства не изменена, не может быть изменена и позиция гаранта этой Конституции. Мы сегодня обсуждали и эти вопросы, безусловно, это очень сложные вопросы», — отметил Зеленский.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент США Дональд Трамп во время онлайн-разговора с Владимиром Зеленским и лидерами стран Европы подчеркнул: территориальные вопросы, которые относятся к юрисдикции Украины, не могут быть предметом переговоров и будут обсуждаться исключительно Президентом Украины.

