Мерц: Украина готова обсуждать территориальные вопросы, но отправная точка — нынешняя линия фронта

18:07, 13 августа 2025
Украина готова обсуждать территориальные вопросы, однако линия фронта должна быть отправной точкой, заявил Мерц.
Источник фото: Getty Images
Украина готова обсуждать территориальные вопросы, однако отправной точкой должна быть нынешняя линия фронта. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине по итогам разговора с Дональдом Трампом и лидерами европейских государств.

Мерц подчеркнул, что юридическое признание оккупированных Россией территорий не является предметом обсуждения.

Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что любые вопросы, связанные с территориальной целостностью Украины, не могут решаться без участия Киева и с учетом положений Конституции.

«А что касается моей позиции, она не изменилась, потому что имеет фундамент — Конституцию Украины. Пока Конституция государства не изменена, не может быть изменена и позиция гаранта этой Конституции. Мы сегодня обсуждали и эти вопросы, безусловно, это очень сложные вопросы», — отметил Зеленский.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент США Дональд Трамп во время онлайн-разговора с Владимиром Зеленским и лидерами стран Европы подчеркнул: территориальные вопросы, которые относятся к юрисдикции Украины, не могут быть предметом переговоров и будут обсуждаться исключительно Президентом Украины.

Германия Украина война

