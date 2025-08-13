The Times: Віткофф і Путін обговорювали для України модель Західного берега Йордану

За даними The Times, сторони розглядали сценарій контролю над тимчасово окупованими територіями України за ізраїльським зразком управління Західним берегом Йордану.

Джерело фото: Gavriil Grigorov/AP

Спецпредставник Стів Віткофф та очільник Кремля Володимир Путін обговорювали сценарій контролю над тимчасово окупованими територіями України за аналогією з тим, як Ізраїль контролює Західний берег Йордану. Про це повідомляє The Times з посиланням на джерело, близьке до Ради національної безпеки США, пише РБК-Україна.

Водночас у Білому домі заперечують обговорення моделі Західного берегу для України.

За цією моделлю Росія мала б військовий та економічний контроль над регіонами через власний керівний орган.

«Це буде так само… З губернатором, з економічною ситуацією, яка стосується Росії, а не України. Але це все одно буде Україна, тому що… Україна ніколи не відмовиться від свого суверенітету», — цитує видання співрозмовника.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Берліні за підсумками розмови з Дональдом Трампом та лідерами європейських держав заявив, що Україна готова обговорювати територіальні питання, однак відправною точкою має бути нинішня лінія фронту.

Мерц наголосив, що юридичне визнання окупованих Росією територій не є предметом обговорення.

Володимир Зеленський своєю чергою підкреслив, що будь-які питання, пов’язані з територіальною цілісністю України, не можуть вирішуватися без участі Києва та з урахуванням положень Конституції.

«А щодо моєї позиції, вона не змінилась, тому що має фундамент — Конституцію України. Допоки Конституція держави не змінена, не може бути змінена й позиція гаранта цієї Конституції. Ми сьогодні обговорювали і ці питання, безумовно, це дуже складні питання», — зазначив Зеленський.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президент США Дональд Трамп під час онлайн-розмови з Володимиром Зеленським та лідерами країн Європи наголосив: територіальні питання, які належать до юрисдикції України, не можуть бути предметом переговорів і будуть обговорюватися виключно Президентом України.

