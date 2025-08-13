В Хмельницкой области у предприятия забрали землю на берегу Южного Буга: суд подтвердил незаконность аренды

Прибрежная защитная полоса Южного Буга была передана частному предприятию незаконно.

В Хмельницкой области прокуратура вернула общине земельный участок 2,5 га водного фонда. Ее незаконно использовало частное предприятие. Об этом сообщает областная прокуратура.

Она является прибрежной защитной полосой и находится на левом берегу Хмельницкого водохранилища на реке Южный Буг, поэтому передаваться в аренду не могла.

Реагируя на выявленные нарушения, прокуратура заявила исковые требования о расторжении договора и возвращении участка в коммунальную собственность, которые Хозяйственным судом Хмельницкой области поддержаны и удовлетворены.

Судебное решение исполнено в полном объеме.

