На Хмельниччині у підприємства забрали землю на березі Південного Бугу: суд підтвердив незаконність оренди

23:13, 13 серпня 2025
Прибережну захисну смугу Південного Бугу передали приватному підприємству незаконно.
На Хмельниччині у підприємства забрали землю на березі Південного Бугу: суд підтвердив незаконність оренди
На Хмельниччині прокуратура повернула громаді земельну ділянку 2,5 га водного фонду. Її незаконно використовувало приватне підприємство. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Вона є прибережною захисною смугою та знаходиться на лівому березі Хмельницького водосховища на річці Південний Буг, а тому передаватися в оренду не могла.

Реагуючи на виявлені порушення, прокуратура заявила позовні вимоги про розірвання договору та повернення ділянки у комунальну власність, які Господарським судом Хмельницької області підтримано та задоволено.

Судове рішення виконано у повному обсязі.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

