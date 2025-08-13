На Хмельниччині у підприємства забрали землю на березі Південного Бугу: суд підтвердив незаконність оренди

Прибережну захисну смугу Південного Бугу передали приватному підприємству незаконно.

На Хмельниччині прокуратура повернула громаді земельну ділянку 2,5 га водного фонду. Її незаконно використовувало приватне підприємство. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Вона є прибережною захисною смугою та знаходиться на лівому березі Хмельницького водосховища на річці Південний Буг, а тому передаватися в оренду не могла.

Реагуючи на виявлені порушення, прокуратура заявила позовні вимоги про розірвання договору та повернення ділянки у комунальну власність, які Господарським судом Хмельницької області підтримано та задоволено.

Судове рішення виконано у повному обсязі.

