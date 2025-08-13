В «Слуге народа» предложили разрешить выезд за границу всем, у кого есть отсрочка

При этом пока не предлагается разрешать выезд невоеннообязанным женщинам, которые работают на госслужбе или в органах местного самоуправления.

Как известно, Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Юлии Свириденко проработать вопрос предоставления разрешения мужчинам до 22 лет на выезд за границу. Подобная идея содержалась в законопроекте 12361, который еще в декабре 2024 года подала группа депутатов.

Народный депутат от «Слуги народа» Галина Янченко предложила снять соответствующий запрет не только для молодежи, но и для тех, у кого есть отсрочка.

«Мое мнение о заявлении Президента о возможности выезда за границу мужчин до 22 лет, а не до 18 лет, как сейчас:

Как по мне, можно снимать запрет полностью.

Например, для всех, у кого есть основания для отсрочки, или людей, которые проходили ВВК и обновляли данные последние 3 года, военнослужащим, которые уволились и т. д.», — отметила Янченко.

Впрочем, следует отметить, что сейчас запрет на выезд действует не только для мужчин, но и для женщин, которые не являются военнообязанными. Это женщины-госслужащие, судьи, руководительницы структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и т. д.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 23 января 2023 года своим указом №27/2023 ввел в действие решение СНБО о запрете выезда за границу для государственных служащих, народных депутатов, представителей правоохранительных органов, прокуроров, судей и т. д. на время действия военного положения.

«Есть принципиальное решение СНБО относительно выезда чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местной власти. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас — будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью чиновникам больше не удастся», — отметил тогда Президент.

В начале августа 2025 года Совет судей Украины обращался к Юлии Свириденко по поводу того, чтобы разрешить таким женщинам, которые работают в судебной системе, свободное пересечение границы.

«В публичном пространстве появилась информация о возможности выезда за границу в отпуск для забронированных мужчин, что свидетельствует о потенциальной готовности государства к более гибкому подходу в урегулировании вопросов временного выезда отдельных категорий работников.

В этом контексте особую надежду вызывает недавнее назначение Премьер-министром Украины женщины, которая, несомненно, хорошо осознает те глубокие социальные вызовы, которые встали перед украинскими семьями в условиях войны», — говорится в обращении РСУ.

«Сотни украинских семей, в частности, и семьи судей, были разделены войной на годы. Длительная невозможность увидеть собственных детей или ухаживать за тяжелобольными родственниками, даже во время ежегодного законного отпуска, вызывает не только глубокое моральное напряжение, но и ставит под сомнение реальность обеспечения права на семейную жизнь для женщин, которые добросовестно выполняют обязанности на службе государству.

Эта ситуация, к сожалению, уже имеет практические последствия для кадрового потенциала судебной системы: известны случаи, когда именно из-за невозможности на законных основаниях временно выехать за пределы Украины в отпуск, женщины-судьи вынуждены подавать заявления об отставке», — отмечено в решении РСУ.

Итак, сейчас женщины-судьи и женщины-госслужащие среднего звена находятся в более дискриминированном положении, чем мужчины, которые имеют бронирование и соответствующие письма с разрешением на выезд за границу.

Автор: Наталя Мамченко

