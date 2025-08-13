В «Слузі народу» запропонували дозволити виїзд за кордон усім, хто має відстрочку

Водночас поки не пропонується дозволити виїзд невійськовозобов’язаним жінкам, які працюють на держслужбі чи в органах місцевого самоврядування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Юлії Свириденко опрацювати питання надання дозволу чоловікам до 22 років на виїзд за кордон. Подібні ідея містилася у законопроекті 12361, який ще у грудні 2024 року подала група депутатів.

Народний депутат від «Слуги народу» Галина Янченко запропонувала зняти відповідну заборону не лише для молоді, але й для тих, хто має відстрочку.

«Моя думка про заяву Президента щодо можливості виїзду за кордон чоловіків до 22 років, а не до 18 років, як зараз:

Як на мене, то можна знімати заборону повністю.

Наприклад, для всіх, у кого є підстави для відстрочки, або людей, які проходили ВЛК та оновлював дані останні 3 роки, військовослужбовцям, що звільнились тощо», зазначила Янченко.

Втім, слід зауважити, що наразі заборона виїзду діє не лише для чоловіків, але й для жінок, які не є військовозобов’язаними. Це жінки-держслужбовці, судді, керівниці структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування тощо.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 23 січня 2023 року своїм указом №27/2023 ввів у дію рішення РНБО щодо заборони виїзду за кордон для державних службовців, народних депутатів, представників правоохоронних органів, прокурорів, суддів тощо на час дії воєнного стану.

«Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі. Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться» – зазначив тоді Президент.

На початку серпня 2025 року Рада суддів України зверталася до Юлії Свириденко з приводу того, щоб дозволити таким жінкам, які працюють у судовій системі, вільний перетин кордону.

«У публічному просторі з’явилася інформація про можливість виїзду за кордон у відпустку для заброньованих чоловіків, що свідчить про потенційну готовність держави до гнучкішого підходу у врегулюванні питань тимчасового виїзду окремих категорій працівників.

У цьому контексті особливу надію викликає нещодавнє призначення Прем’єр-міністром України жінки, яка, без сумніву, добре усвідомлює ті глибокі соціальні виклики, що постали перед українськими родинами в умовах війни», йдеться у зверненні РСУ.

«Сотні українських родин, зокрема, й родини суддів, були розділені війною на роки. Тривала неможливість побачити власних дітей або доглянути за тяжкохворими родичами, навіть під час щорічної законної відпустки, викликає не лише глибоке моральне напруження, а й ставить під сумнів реальність забезпечення права на сімейне життя для жінок, які сумлінно виконують обов’язки на службі державі.

Ця ситуація, на жаль, вже має практичні наслідки для кадрового потенціалу судової системи: відомі випадки, коли саме через неможливість на законних підставах тимчасово виїхати за межі України у відпустку, жінки-судді змушені подавати заяви про відставку», зазначено у рішенні РСУ.

Отже, наразі жінки-судді та жінки-держслужбовці середньої ланки знаходяться в більш дискримінованому становищі, ніж чоловіки, які мають бронювання та відповідні листи з дозволом на виїзд за кордон.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.