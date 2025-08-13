В Одесской области женщина поссорилась с соседом и ради мести подожгла ему 130 тюков соломы

Жительницу Белгород-Днестровского района будут судить за умышленный поджог 130 тюков соломы.

В Одесской области, в Белгород-Днестровском районе, будут судить женщину, которая из мести подожгла имущество своего односельчанина. Об этом сообщает полиция региона.

По данным полиции, в конце июля в селе Дивизийской обшины подозреваемая подожгла тюки соломы, принадлежавшие односельчанину и хранившиеся возле его дома.

Огонь уничтожил 130 тюков, однако благодаря оперативным действиям местных жителей, полиции и спасателей пожар удалось потушить. Никто из людей не пострадал.

Следствие установило, что между фигуранткой и владельцем имущества долгое время были неприязненные отношения, а накануне происшествия они снова поссорились. После словесного оскорбления женщина решила отомстить, устроив поджог.

Обвинительный акт по ч. 2 ст. 194 УК Украины («Умышленное повреждение имущества путем поджога») передан в суд. Женщине грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

