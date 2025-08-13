На Одещині жінка посварилась із сусідом і задля помсти підпалила йому 130 тюків соломи

Жительку Білгород-Дністровського району судитимуть за умисний підпал 130 тюків соломи.

На Одещині у Білгород-Дністровському районі судитимуть жінку, яка з помсти підпалила майно свого сусіда. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними поліції, наприкінці липня у селі Дивізійської громади підозрювана підпалила тюки соломи, що належали односельцю та зберігалися біля його будинку.

Вогонь знищив 130 тюків, проте завдяки оперативним діям місцевих жителів, поліції та рятувальників пожежу вдалося загасити. Ніхто з людей не постраждав.

Слідство з’ясувало, що між фігуранткою та власником майна тривалий час були неприязні стосунки, а напередодні події вони знову посварилися. Після словесної образи жінка вирішила помститися, вчинивши підпал.

Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 194 КК України («Умисне пошкодження майна шляхом підпалу») передано до суду. Жінці загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі.

