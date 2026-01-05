  1. В Украине

Риски, капитал и проблемные активы: что банки должны раскрывать публично

10:18, 5 января 2026
НБУ вводит новые требования к обнародованию пруденциальной информации банками.
Нацбанк для повышения эквивалентности банковского регулирования требованиям европейского законодательства вводит требования к обнародованию банками и банковскими группами пруденциальной информации. Об этом сообщили в НБУ.

Такие требования основаны на нормах части восьмой Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) от 26 июня 2013 года № 575/2013 о пруденциальных требованиях для кредитных учреждений и о внесении изменений в Регламент (ЕС) № 648/2012 (с изменениями) и положениях Базельского соглашения (Pillar 3), а также имплементационных технических стандартах Европейского банковского органа (ЕБО) о применении Регламента (ЕС) № 575/2013 относительно публичного раскрытия учреждениями информации.

Обнародование информации о деятельности банков усиливает рыночную дисциплину за счет большей прозрачности банковского сектора, в частности обеспечения сопоставимости данных финансовых учреждений путем внедрения стандартизированных шаблонов.

В соответствии с законодательством ЕС раскрытию подлежит:

  • количественная информация, отражающая основные показатели деятельности и уровня рисков банка;
  • качественная информация, призванная раскрыть внедренные банком во внутренних документах подходы к управлению рисками и корпоративному управлению. Эти подходы определяются банками самостоятельно с учетом их бизнес-модели, системной важности, а также уровня сложности осуществляемых операций.

Установленные Национальным банком требования по обнародованию банками пруденциальной информации будут вводиться поэтапно.

В новых требованиях предусмотрено раскрытие банками информации об управлении рисками и работе с проблемными активами. Соответствующая информация дополнит показатели, которые уже публикуются банками и Национальным банком в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 15 февраля 2018 года № 11 «Об установлении перечня информации, подлежащей обязательному опубликованию банками Украины» (с изменениями).

Следующие шаги будут заключаться во внедрении шаблонов по капиталу, коэффициенту левериджа, ликвидности, политике вознаграждения (в 2026 году) и по контрциклическому буферу капитала, ESG рискам (в 2027 году).

Банкам предоставлено достаточно времени для подготовки к обнародованию пруденциальной информации в соответствии с установленными требованиями.

В частности, предусмотрено, что банки:

  • до 30 сентября 2026 года — разработают и внедрят внутрибанковские документы, регламентирующие порядок раскрытия пруденциальной информации;
  • до 30 апреля 2027 года — впервые обнародуют Отчеты, составленные по данным на 1 января 2027 года.

Для банковских групп сроки будут следующими:

  • до 30 июня 2027 года — разработка и внедрение внутригрупповых документов, регламентирующих порядок обнародования банковской группой пруденциальной информации;
  • до 1 июня 2028 года — первое обнародование Отчетов, составленных по состоянию на 1 января 2028 года.

Положение о порядке обнародования пруденциальной информации банками Украины и банковскими группами утверждено постановлением Правления Национального банка от 30 декабря 2025 года № 165, которое вступило в силу 1 января 2026 года.

НБУ Нацбанк банк

