Ризики, капітал і проблемні активи: що банки мають розкрити публічно

НБУ запроваджує нові вимоги до оприлюднення пруденційної інформації банками.

Нацбанк для підвищення еквівалентності банківського регулювання вимогам європейського законодавства запроваджує вимоги до оприлюднення банками та банківськими групами пруденційної інформації. Про це повідомили в НБУ.

Такі вимоги ґрунтуються на нормах частини восьмої Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) від 26 червня 2013 року № 575/2013 про пруденційні вимоги для кредитних установ та про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 648/2012 (зі змінами) та положеннях Базельської угоди (Pillar 3), а також імплементаційних технічних стандартах Європейського банківського органу (ЕВА) про застосування Регламенту (ЄС) № 575/2013 щодо публічного розкриття установами інформації.

Оприлюднення інформації про діяльність банків посилює ринкову дисципліну через більшу прозорість банківського сектору, зокрема забезпечення порівняння даних фінансових установ через запровадження стандартизованих шаблонів.

Відповідно до законодавства ЄС розкриттю підлягає:

кількісна інформація, яка відображає основні показники діяльності та рівня ризиків банку;

якісна інформація, яка покликана розкрити запроваджені банком у внутрішніх документах підходи до управління ризиками та корпоративного управління. Ці підходи визначаються банками самостійно з урахуванням їх бізнес-моделі, системної важливості, а також рівня складності здійснюваних операцій.

Установлені Національним банком вимоги щодо оприлюднення банками пруденційної інформації запроваджуватимуться поетапно.

У нових вимогах передбачене розкриття банками інформації про управління ризиками та роботу із проблемними активами. Відповідна інформація доповнить показники, які вже оприлюднюються банками та Національним банком згідно з постановою Правління Національного банку України від 15 лютого 2018 року № 11 «Про встановлення переліку інформації, що підлягає обов'язковому опублікуванню банками України» (зі змінами).

Наступні кроки полягатимуть у запровадженні шаблонів щодо капіталу, коефіцієнта левериджу, ліквідності, політики винагороди (у 2026 році) та щодо контрциклічного буфера капіталу, ESG ризиків (у 2027 році).

Банкам надано достатньо часу для підготовки до оприлюднення пруденційної інформації згідно зі встановленими вимогами.

Зокрема, передбачено, що банки:

до 30 вересня 2026 року — розроблять та запровадять внутрішньобанківські документи, що регламентують порядок розкриття пруденційної інформації;

до 30 квітня 2027 року — вперше оприлюднять Звіти, складені за даними на 1 січня 2027 року.

Для банківських груп строки будуть такими:

до 30 червня 2027 року — розроблення та запровадження внутрішньогрупових документів, що регламентують порядок оприлюднення банківською групою пруденційної інформації;

до 1 червня 2028 року — перше оприлюднення Звітів, складених станом на 1 січня 2028 року.

Положення про порядок оприлюднення пруденційної інформації банками України та банківськими групами затверджено постановою Правління Національного банку від 30 грудня 2025 року № 165, яка набрала чинності 1 січня 2026 року.

