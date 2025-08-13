Практика судов
  1. В Украине

Женщина потеряла более 175 тысяч гривен, покупая автомобиль онлайн из-за границы

22:18, 13 августа 2025
В Каменце-Подольском женщина потеряла деньги, став жертвой мошенника при покупке авто из-за границы.
Женщина потеряла более 175 тысяч гривен, покупая автомобиль онлайн из-за границы
В Каменце-Подольском женщина стала жертвой мошенничества при покупке автомобиля из-за границы, перечислив злоумышленнику более 175 тысяч гривен.

Как сообщили в полиции Хмельницкой области, потерпевшая нашла на сайте объявлений предложение о продаже авто и позвонила «продавцу». Мужчина заверил, что для оформления документов, доставки и растаможки необходимо заранее внести половину стоимости машины.

Поверив на слово, женщина перевела указанную сумму на счет, но после этого «продавец» перестал выходить на связь.

По факту мошенничества следователи открыли уголовное производство по ст. 190 УК Украины и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Полиция напоминает: покупая товары в интернете, выбирайте наложенный платеж и не отправляйте деньги незнакомым людям заранее, чтобы не стать жертвой мошенников.

мошенник автомобиль

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Соискатели некоторых форм образования, которые начали учиться после 25 лет, потеряют право на отсрочку – Кабмин согласовал законопроект

Меняются условия отсрочки для студентов, педагогов и научных работников.

«Я сказал Трампу, что Путин блефует и точно не хочет мира» – Владимир Зеленский после переговоров в Берлине

Во время обсуждения ситуации на фронте Владимир Зеленский заявил Президенту США Дональду Трампу, что Путин блефует и пытается надавить перед встречей на Аляске на всех направлениях украинского фронта.

Ярослава Максименко назначена заместителем главы АРМА вместо Григола Катамадзе

Григол Катамадзе покинул пост заместителя главы АРМА – вместо него назначена начальница департамента Минэкономики Ярослава Максименко.

Галина Третьякова заявила, что увеличение окладов прокурорам без увеличения бюджета Пенсионного фонда приведет к многочисленным судебным процессам

Третьякова заявила, что принципиально против увеличения должностных окладов кому-либо после принятия бюджета, а в случае повышения окладов прокурорам нужно увеличивать бюджет на их пенсии, потому что в противном случае Пенсионный фонд будет вовлечен в многочисленные судебные процессы.

В «Слуге народа» предложили разрешить выезд за границу всем, у кого есть отсрочка

При этом пока не предлагается разрешать выезд невоеннообязанным женщинам, которые работают на госслужбе или в органах местного самоуправления.

