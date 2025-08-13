Женщина потеряла более 175 тысяч гривен, покупая автомобиль онлайн из-за границы

В Каменце-Подольском женщина потеряла деньги, став жертвой мошенника при покупке авто из-за границы.

В Каменце-Подольском женщина стала жертвой мошенничества при покупке автомобиля из-за границы, перечислив злоумышленнику более 175 тысяч гривен.

Как сообщили в полиции Хмельницкой области, потерпевшая нашла на сайте объявлений предложение о продаже авто и позвонила «продавцу». Мужчина заверил, что для оформления документов, доставки и растаможки необходимо заранее внести половину стоимости машины.

Поверив на слово, женщина перевела указанную сумму на счет, но после этого «продавец» перестал выходить на связь.

По факту мошенничества следователи открыли уголовное производство по ст. 190 УК Украины и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Полиция напоминает: покупая товары в интернете, выбирайте наложенный платеж и не отправляйте деньги незнакомым людям заранее, чтобы не стать жертвой мошенников.

