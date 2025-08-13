Жінка втратила понад 175 тисяч гривень, купуючи автомобіль онлайн з-за кордону

У Кам’янці-Подільському жінка втратила гроші, ставши жертвою шахрая під час купівлі авто з-за кордону.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Кам’янці-Подільському жінка стала жертвою шахрайства під час купівлі автомобіля з-за кордону, перерахувавши зловмиснику понад 175 тисяч гривень.

Як повідомили в поліції Хмельницької області, потерпіла знайшла на сайті оголошень пропозицію продажу авто та зателефонувала «продавцю». Чоловік запевнив, що для оформлення документів, доставки та розмитнення потрібно внести наперед половину вартості машини.

Повіривши на слово, жінка переказала вказану суму на рахунок, але після цього «продавець» перестав виходити на зв’язок.

За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 190 КК України та встановлюють усі обставини події.

Поліція нагадує: купуючи товари в інтернеті, обирайте післяплату та не надсилайте кошти незнайомим людям наперед, щоб не стати жертвою шахраїв.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.