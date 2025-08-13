Практика судів
  1. В Україні

Жінка втратила понад 175 тисяч гривень, купуючи автомобіль онлайн з-за кордону

22:18, 13 серпня 2025
У Кам’янці-Подільському жінка втратила гроші, ставши жертвою шахрая під час купівлі авто з-за кордону.
У Кам’янці-Подільському жінка стала жертвою шахрайства під час купівлі автомобіля з-за кордону, перерахувавши зловмиснику понад 175 тисяч гривень.

Як повідомили в поліції Хмельницької області, потерпіла знайшла на сайті оголошень пропозицію продажу авто та зателефонувала «продавцю». Чоловік запевнив, що для оформлення документів, доставки та розмитнення потрібно внести наперед половину вартості машини.

Повіривши на слово, жінка переказала вказану суму на рахунок, але після цього «продавець» перестав виходити на зв’язок.

За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 190 КК України та встановлюють усі обставини події.

Поліція нагадує: купуючи товари в інтернеті, обирайте післяплату та не надсилайте кошти незнайомим людям наперед, щоб не стати жертвою шахраїв.

