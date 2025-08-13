Практика судов
Соискатели некоторых форм образования, которые начали учиться после 25 лет, потеряют право на отсрочку – Кабмин согласовал законопроект

19:22, 13 августа 2025
Меняются условия отсрочки для студентов, педагогов и научных работников.
Соискатели некоторых форм образования, которые начали учиться после 25 лет, потеряют право на отсрочку – Кабмин согласовал законопроект
Кабмин 13 августа согласовал законопроект, который сделает невозможным использование образования как способа избежания мобилизации. Далее он будет внесен на рассмотрение парламента.

Речь идет о законопроекте, который является аналогом предыдущего законопроекта 13193 о внесении изменений в статью 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» относительно прав педагогических работников и соискателей образования. Предыдущий законопроект, напомним, был отозван после отставки Кабмина в июле.

Вместе с тем, законопроект претерпел существенные изменения. Например, как проанализировала «Судебно-юридическая газета», предлагавшаяся ранее правительством отсрочка работникам внешкольных учебных заведений исчезла из новой версии.

Итак, правительство предлагает предусмотреть, что призыву не подлежат:

  • Учащиеся заведений профессионального (профессионально-технического) образования и соискатели профессионального предвысшего образования, которые начали обучение не позднее года достижения предельного возраста направления для прохождения базовой военной службы, определенного статьей 15 Закона «О воинской обязанности и военной службе» (которая определяет, что предельный возраст 25 лет), и которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования, и соискатели высшего образования в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы, и которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования, а также докторанты и врачи (фармацевты) – интерны, врачи-резиденты. Норма этого пункта распространяется на соискателей образования в заведениях образования (научных учреждениях) Украины, которые впервые получают образование по уровню, который является высшим, чем тот уровень, который получался ранее в последовательности, определенной статьей 10 Закона «Об образовании».
  • Работники, имеющие научную степень, из числа научных, научно-педагогических, педагогических работников заведений высшего образования, научных работников научных учреждений и организаций, научно-педагогических работников заведений профессионального предвысшего образования, а также педагогические работники в заведениях профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, общего среднего. Норма этого пункта распространяется на соответствующих работников, которые работают в заведениях высшего образования, научных учреждениях и организациях, заведениях профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Автор: Наталя Мамченко

Соискатели некоторых форм образования, которые начали учиться после 25 лет, потеряют право на отсрочку – Кабмин согласовал законопроект

Меняются условия отсрочки для студентов, педагогов и научных работников.

