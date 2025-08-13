Здобувачі деяких форм освіти, які почали навчатися після 25 років, втратять право на відстрочку – Кабмін погодив законопроект

Змінюються умови відстрочки для студентів, педагогів та науковців.

Кабмін 13 серпня погодив законопроект, який унеможливить використання освіти як способу уникнення мобілізації. Далі він буде внесений на розгляд парламенту.

Йдеться про законопроект, який є аналогом попереднього законопроекту 13193 про внесення змін до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти. Попередній законопроект, нагадаємо, був відкликаний після відставки Кабміну в липні.

Разом з тим, законопроект зазнав суттєвих змін. Наприклад, як проаналізувала «Судово-юридична газета», пропонована раніше урядом відстрочка працівникам позашкільних закладів освіти зникла з нової версії.

Отже, уряд пропонує передбачити, що призову не підлягають:

Учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше року досягнення граничного віку направлення для проходження базової військової служби, визначеного статтею 15 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» (яка визначає, що граничний вік 25 років), та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, та здобувачі вищої освіти в межах розрахункового строку виконання освітньої програми, та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, а також докторанти та лікарі (фармацевти) – інтерни, лікарі-резиденти.

Норма цього пункту поширюється на здобувачів освіти в закладах освіти (наукових установах) України, які вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше у послідовності, визначеній статтею 10 Закону «Про освіту».

Працівники, які мають науковий ступінь, з числа наукових,науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових працівників наукових установ і організацій, науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти, а також педагогічні працівники у закладах фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої. Норма цього пункту поширюється на відповідних працівників, які працюють у закладах вищої освіти, наукових установах і організаціях, закладах фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Автор: Наталя Мамченко

