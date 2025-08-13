Практика судов
  1. В Украине

Налоговая напомнила, какую сумму дохода указывает нотариус в договоре купли-продажи недвижимости

22:37, 13 августа 2025
Какую сумму дохода должен отразить нотариус в приложении 4ДФ Расчета по операции купли-продажи недвижимого имущества между физлицами.
Налоговая напомнила, какую сумму дохода указывает нотариус в договоре купли-продажи недвижимости
Государственная налоговая служба в Закарпатской области напомнила, какую именно сумму дохода нотариус обязан указывать в графах 3 «Сумма выплаченного дохода» и 3а «Сумма начисленного дохода» раздела I приложения 4ДФ к Налоговому расчету при удостоверении договоров купли-продажи недвижимого имущества между физическими лицами.

Какой доход учитывается

Сумма дохода определяется исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи, но не ниже:

  • оценочной стоимости объекта, рассчитанной модулем электронного определения Единой базы данных отчетов об оценке; или
  • рыночной стоимости, определенной оценщиком и зарегистрированной в Единой базе данных отчетов об оценке.

Это правило касается как готовых объектов недвижимости, так и неделимых объектов незавершенного строительства или будущих объектов недвижимости.

Когда можно уменьшить сумму дохода

Согласно п. 172.2 ст. 172 НКУ, доход от продажи может быть уменьшен на документально подтвержденные расходы на приобретение объекта недвижимости, расположенного в Украине. Для этого физическое лицо-продавец должно:

  • подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах;
  • указать в ней все доходы от продажи, мены или иного отчуждения соответствующих объектов за отчетный год;
  • предоставить копии документов, подтверждающих расходы на приобретение.

Обязанности нотариуса

Нотариус ежемесячно подает в налоговые органы информацию об удостоверенных договорах купли-продажи или мены между физическими лицами, в частности:

  • цену (стоимость) договора;
  • сумму уплаченного налога по каждому договору.

Эти данные указываются в Налоговом расчете, форма и порядок заполнения которого утверждены приказом Минфина от 13.01.2015 № 4 (с изменениями).

Если продавец воспользовался правом уменьшить облагаемый налогом доход на сумму расходов, он обязан задекларировать все операции по продаже или мене недвижимости за год, даже если покупателем было юридическое или самозанятое лицо. Налог на доходы физических лиц уплачивается самостоятельно через банк или другие платежные сервисы.

