Податкова нагадала, яку суму доходу вказує нотаріус у договорі купівлі-продажу нерухомості

Яку суму доходу має відобразити нотаріус у додадку 4ДФ Розрахунку за операцією купівлі-продажу нерухомого майна між фізособами.

Державна податкова служба у Закарпатській області нагадала, яку саме суму доходу нотаріус зобов’язаний вказувати у графах 3 «Сума виплаченого доходу» та 3а «Сума нарахованого доходу» розділу І додатка 4ДФ до Податкового розрахунку при посвідченні договорів купівлі-продажу нерухомого майна між фізичними особами.

Який дохід враховується

Сума доходу визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче:

оціночної вартості об’єкта, розрахованої модулем електронного визначення Єдиної бази даних звітів про оцінку; або

ринкової вартості, визначеної оцінювачем і зареєстрованої у Єдиній базі даних звітів про оцінку.

Ця норма стосується як готових об’єктів нерухомості, так і неподільних об’єктів незавершеного будівництва чи майбутніх об’єктів нерухомості.

Коли можна зменшити суму доходу

Відповідно до п. 172.2 ст. 172 ПКУ, дохід від продажу може бути зменшений на документально підтверджені витрати на придбання об’єкта нерухомості, розташованого в Україні. Для цього фізична особа-продавець повинна:

подати податкову декларацію про майновий стан і доходи;

зазначити в ній усі доходи від продажу, міни чи іншого відчуження відповідних об’єктів за звітний рік;

надати копії документів, що підтверджують витрати на придбання.

Обов’язки нотаріуса

Нотаріус щомісяця подає до податкових органів інформацію про посвідчені договори купівлі-продажу чи міни між фізичними особами, зокрема:

ціну (вартість) договору;

суму сплаченого податку по кожному договору.

Ці дані зазначаються у Податковому розрахунку, форму і порядок заповнення якого затверджено наказом Мінфіну від 13.01.2015 № 4 (із змінами).

Якщо продавець скористався правом зменшити оподатковуваний дохід на суму витрат, він має задекларувати всі операції з продажу або міни нерухомості за рік, навіть якщо покупцем була юридична чи самозайнята особа. Податок на доходи фізичних осіб сплачується самостійно через банк або інші платіжні сервіси.

