Суд признал законным наложение штрафа почти на 2,5 млн грн за просроченную регистрацию налоговых накладных

Суд установил, что доказательства не подтверждают связь между форс-мажором и задержкой регистрации налоговых накладных, а также не доказывают, что истец не мог реально выполнить эту обязанность вовремя.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время проверки одного из плательщиков выявили нарушение — он просрочил регистрацию налоговых накладных в Едином реестре. По результатам проверки налоговая составила акт и вынесла решение оштрафовать его на 2 миллиона 418 тысяч гривен. Об этом сообщает налоговая служба в Полтавской области.

Коллегия судей согласилась с доводами контролирующего органа о том, что нарушения, являющиеся предметом судебного рассмотрения, носили длительный и повторяющийся характер, а налогоплательщик фактически осуществлял хозяйственную деятельность на протяжении всего спорного периода. Это свидетельствует о том, что он имел реальную возможность надлежащим образом выполнять свою налоговую обязанность, но по собственным субъективным причинам этого не сделал.

При таких обстоятельствах причинно-следственная связь между форс-мажорными обстоятельствами и невозможностью своевременной регистрации налоговых накладных не подтверждена, а фактическая и реальная невозможность истца исполнить свою налоговую обязанность по своевременной регистрации налоговых накладных из представленных в материалы дела доказательств не прослеживается.

Коллегия судей отметила, что если налоговые накладные/расчёты корректировки составлены плательщиком в период с 01 февраля по 31 мая 2022 года, а зарегистрированы в Едином реестре налоговых накладных с нарушением срока уже после 15 июля 2022 года, у контролирующего органа есть основания для применения штрафных (финансовых) санкций в соответствии с пунктом 120-1.1 статьи 120-1 Налогового кодекса Украины.

Аналогичный правовой вывод изложен в постановлении Верховного Суда от 30.01.2024 года по делу №280/4484/23.

Коллегия судей обращает внимание, что согласно перечню налоговых накладных/расчётов корректировки, срок регистрации которых нарушен истцом и который приведён в акте проверки, имеются налоговые накладные, составленные в период с июля по ноябрь 2022 года, однако в нарушение указанного основания освобождения от ответственности налогоплательщика такие налоговые накладные зарегистрированы им позже 15 июля 2022 года, что истцом не опровергнуто. Следовательно, имеются основания для применения штрафных (финансовых) санкций согласно пункту 120-1.1 статьи 120-1 Налогового кодекса Украины.

Верховный Суд в постановлении от 13.06.2024 по делу №260/1427/23 указал, что с 27 мая 2022 года прекращено применение положений законодательства о моратории (приостановлении) применения штрафных (финансовых) санкций (штрафов) на период действия карантина, которые распространялись на правоотношения, урегулированные пунктом 52-1 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины.

В этом постановлении коллегия судей Верховного Суда отметила, что налогоплательщик освобождается от ответственности за несвоевременную регистрацию налоговых накладных в период действия моратория, введённого пунктом 52-1 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины, а именно с 01 марта 2020 года по 26 мая 2022 года.

Развивая указанную правовую позицию, Верховный Суд в постановлении от 07.02.2024 года по делу №380/7070/23 отметил, что государство не создало такого правового регулирования и фактических условий, при которых налогоплательщики могли бы заранее предвидеть соответствующие последствия своего поведения в отношении нерегистрации до 26 мая 2022 года в Едином реестре налоговых накладных налоговых накладных, составленных до 24 февраля 2022 года (с изменениями до 31 января 2022 года).

В ходе рассмотрения дела истцом не было предоставлено соответствующего обращения в контролирующий орган о невозможности своевременного исполнения налоговых обязательств от 25.11.2022, что делает невозможной оценку судом такого обращения на соответствие требованиям приказа Министерства финансов Украины №225 от 29.07.2022 «Об утверждении Порядка подтверждения возможности или невозможности выполнения налогоплательщиком обязанностей, определённых в подпункте 69.1 пункта 69 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины и перечней документов для подтверждения», а также наличия перечня документов (копий документов), информации, предусмотренных Перечнем документов согласно указанному приказу, которые подтверждают невозможность налогоплательщика – юридического лица своевременно исполнить свою налоговую обязанность.

Указанные аргументы привели к вынесению Полтавским окружным административным судом решения по делу №440/5532/25 в пользу контролирующего органа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.