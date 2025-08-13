Суд визнав законним накладення штрафу майже на 2,5 млн грн за прострочену реєстрацію податкових накладних

Суд встановив, що докази не підтверджують зв’язок між форс-мажором і затримкою реєстрації податкових накладних, а також не доводять, що позивач реально не міг виконати цей обов’язок вчасно.

Під час перевірки одного з платників виявили порушення — він прострочив реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі. За результатами перевірки податкова склала акт і винесла рішення оштрафувати його на 2 мільйони 418 тисяч гривень. Про це повідомляє податкова служба у Полтавській області.

Колегія суддів погодилася з доводами контролюючого органу про те, що порушення, які є предметом судового розгляду, носили тривалий і повторюваний характер, а платник податків фактично здійснював господарську діяльність протягом усього спірного періоду. Це свідчить про те, що він мав реальну можливість належним чином виконувати свій податковий обов’язок, але з власних суб’єктивних причин цього не зробив.

За таких обставин причинно-наслідковий зв’язок між форс-мажорними обставинами та неможливістю своєчасної реєстрації податкових накладних не підтверджено, а фактична та реальна неможливість позивача виконати свій податковий обов’язок щодо своєчасної реєстрації податкових накладних з наданих до матеріалів справи доказів не прослідковується.

Колегія суддів зазначила, якщо податкові накладні/ розрахунки коригування складені платником у період з 01 лютого по 31 травня 2022 року, а зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням строку вже після 15 липня 2022 року, у контролюючого органу є підстави для застосування штрафних(фінансових) санкцій відповідно до пункту 120-1.1 статті 120-1 ПК України.

Аналогічний правовий висновок викладений у постанові Верховного Суду від 30.01.2024 року у справі №280/4484/23.

Колегія суддів зауважує, що відповідно до переліку податкових накладних/розрахунків коригування, термін яких порушено позивачем, який наведений в акті перевірки, наявні податкові накладні, які складені впродовж з липня по листопад 2022 року, однак в порушення наведеної підстави звільнення від відповідальності платника податків такі податкові накладні зареєстровані позивачем пізніше 15 липня 2022 року, що позивачем не спростовано. Відтак, наявні підстави для застосування штрафних(фінансових) санкцій відповідно до пункту 120-1.1 статті 120-1 ПК України.

Верховний Суд у постанові від 13.06.2024 у справі №260/1427/23 зазначив, що з 27 травня 2022 року припинено застосування положень законодавства щодо мораторію (зупинення) застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) на період дії карантину, які поширювалися на правовідносини, що врегульовувались пунктом 52-1 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПК України.

У цій постанові колегія суддів Верховного Суду зауважила, що платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних в період дії мораторію, запровадженого пунктом 52-1 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПК України, а саме з 01 березня 2020 року по 26 травня 2022 року.

Розвиваючи зазначену правову позицію, Верховний Суд у постанові 07.02.2024 року у справі №380/7070/23 зауважив, що держава не створила такого правового регулювання і фактичних умов, за яких платники податків могли б завчасно передбачити відповідні наслідки своєї поведінки щодо нереєстрації до 26 травня 2022 року в Єдиному реєстрі податкових накладних податкових накладних, складених до 24 лютого 2022 року (зі змінами до 31 січня 2022 року).

У ході розгляду судом справи, позивачем не надано відповідного звернення до контролюючого органу про неможливість вчасного виконання податкових зобов’язань від 25.11.2022, що унеможливлює оцінку судом такого звернення на відповідність вимогам наказу Міністерства фінансів України №225 від 29.07.2022 «Про затвердження Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПК України та переліків документів на підтвердження», а також наявності переліку документів (копій документів), інформації, які передбачені Переліком документів відповідно до зазначеного наказу, що підтверджують неможливість платника податків – юридичної особи своєчасно виконати свій податковий обов’язок.

Зазначені аргументи призвели до ухвалення Полтавським окружним адміністративним судом рішення по справі №440/5532/25 на користь контролюючого органу.

