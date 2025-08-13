Киевтелесервис переплатил 50 млн грн за интернет-оборудование – прокуратура выдвинула подозрение

Чиновника Киевтелесервиса подозревают в переплате 50 млн грн за оборудование для интернета.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Дарницкая окружная прокуратура города Киева сообщила о подозрении начальнику одного из управлений СКП «Киевтелесервис» в служебной халатности, которая привела к убыткам городского бюджета на сумму 50 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Следствие установило, что коммунальное предприятие, подчиненное Департаменту информационно-коммуникационных технологий КГГА, заключило договор с частной компанией на поставку сетевого оборудования для подключения к Интернету на сумму 172 млн грн. Подозреваемый, ответственный за подготовку предложений по закупке, не провел анализ рыночных цен, из-за чего оборудование было приобретено по завышенным ценам, что повлекло переплату в 50 млн грн.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). Ранее аналогичное подозрение получила начальница другого управления «Киевтелесервиса», которая возглавляла тендерный комитет, ответственный за эту закупку.

