Київтелесервіс переплатив 50 млн грн за Інтернет-обладнання – прокуратура висунула підозру

21:56, 13 серпня 2025
Посадовця Київтелесервісу підозрюють у переплаті 50 млн грн за обладнання для Інтернету.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Дарницька окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру начальнику одного з управлінь СКП «Київтелесервіс» у службовій недбалості, що призвела до збитків міського бюджету на суму 50 млн грн. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що комунальне підприємство, підпорядковане Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, уклало договір із приватною компанією на постачання мережевого обладнання для підключення до Інтернету на суму 172 млн грн. Підозрюваний, відповідальний за підготовку пропозицій щодо закупівлі, не провів аналіз ринкових цін, через що обладнання було придбано за завищеними цінами, що спричинило переплату в 50 млн грн.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість). Раніше аналогічну підозру отримала начальниця іншого управління «Київтелесервісу», яка очолювала тендерний комітет, відповідальний за цю закупівлю.

