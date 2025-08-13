Украинцам объяснили, когда за несвоевременную выплату зарплаты не будут накладывать штраф

Работодатель может избежать ответственности за несвоевременную оплату труда, если предоставит доказательства, что нарушение вызвано боевыми действиями или форс-мажором.

Задержка заработной платы обычно влечет для работодателя финансовую ответственность в виде штрафов. Однако закон предусматривает исключения, когда наказание не применяется. Это касается случаев, когда задержка произошла не по вине работодателя, а в силу обстоятельств, которые он не мог предусмотреть или контролировать.

Гоструд отмечает, что заработная плата должна выплачиваться не менее двух раз в месяц. Это норма. Но сейчас мы имеем дело с форс-мажорными обстоятельствами. Если выплата осуществляется через учреждения банков, то объективных оснований для невыплаты заработной платы намного меньше, чем при выплате заработной платы в кассе предприятия.

В соответствии со статьей 10 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» работодатель должен принимать все возможные меры для обеспечения реализации права работников на своевременное получение заработной платы.

Работодатель освобождается от ответственности за нарушение обязательства по срокам оплаты труда, если докажет, что это нарушение произошло в результате ведения боевых действий или действия других обстоятельств непреодолимой силы.

