Українцям пояснили, коли за несвоєчасну виплату зарплати не накладатимуть штраф

23:32, 13 серпня 2025
Роботодавець може уникнути відповідальності за несвоєчасну оплату праці, якщо надасть докази, що порушення викликане бойовими діями або форс-мажором.
Затримка заробітної плати зазвичай тягне за собою для роботодавця фінансову відповідальність у вигляді штрафів. Проте закон передбачає винятки, коли покарання не застосовується. Це стосується випадків, коли затримка сталася не з вини роботодавця, а через обставини, які він не міг передбачити чи контролювати.

Держпраці зазначає, що заробітна плата має виплачуватися не менше двох разів на місяць. Це норма. Але зараз ми маємо справу із форс-мажорними обставинами. Якщо виплата здійснюється через установи банків – то об’єктивних підстав для невиплати заробітної плати набагато менше, ніж при виплаті заробітної плати у касі підприємства.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати.

Роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили.

зарплата штраф

