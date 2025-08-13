«Я сказал Трампу, что Путин блефует и точно не хочет мира» – Владимир Зеленский после переговоров в Берлине

18:12, 13 августа 2025
Во время обсуждения ситуации на фронте Владимир Зеленский заявил Президенту США Дональду Трампу, что Путин блефует и пытается надавить перед встречей на Аляске на всех направлениях украинского фронта.
Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц 13 августа по результатам совместных виртуальных консультаций с Президентом США Дональдом Трампом и лидерами ЕС дали пресс-конференцию. Центральной темой были наставления Трампу перед встречей с Путиным в Анкоридже на Аляске. Перед этим, по словам Мерца, состоялись и двусторонние разговоры европейских лидеров с командой Трампа: «Наши команды проговорили все эти вопросы в течение нескольких дней с американской стороной».
Мерц озвучил следующие тезисы:
- В Анкоридже могут быть приняты важные решения.
- Мы, европейцы, делаем все, чтобы направить эту встречу в правильном направлении.
- Мы хотим, чтобы Дональд Трамп в Анкоридже имел успех.
- Украина должна сидеть за столом переговоров на следующей встрече.
- Нужно, чтобы был правильный порядок действий: сначала – перемирие (прекращение огня), и это должно быть в самом начале.
- Важным элементом может быть рамочное соглашение, которое будет позже.
- Украина готова к переговорам и обсуждать территориальные вопросы. Но мы должны исходить из контактной линии (линии боевого столкновения). Она является исходной позицией.
- Юридическое признание за РФ оккупированных территорий не обсуждается.
- Также Киев должен получить надежные гарантии.
- Однако пока не обсуждался вопрос деталей гарантий безопасности для Украины, кто и как и что должен гарантировать Украине.
- Мы договорились, что сразу после встречи с Путиным Трамп проинформирует Президента Зеленского и европейских лидеров.
Зеленский отметил следующее:
- Гарантии безопасности должны быть усилены, если РФ не согласится на немедленное прекращение огня.
- Относительно ситуации на поле боя – Путин блефует. «Мы обсудили ситуацию на поле боя. Я сказал Президенту США и всем нашим европейским коллегам – Путин блефует. Он пытается надавить перед встречей на Аляске на всех направлениях украинского фронта. Россия пытается изобразить, что способна оккупировать всю Украину. Безусловно, это их желание».
- Также Путин блефует, что санкции на него не влияют. На самом деле санкции бьют по российской экономике.
- «Я сказал Президенту Трампу и нашим европейским коллегам, что Путин точно не хочет мира – он хочет оккупации нашего государства. И мы все это действительно понимаем. Путин никого не сможет обмануть».
- Нам нужно дальнейшее давление ради мира. Не только американские, но и европейские санкции.
- Вместе наш союз партнеров сможет остановить Путина.
- Центральной темой встречи на Аляске должно быть немедленное прекращение огня.
- Трамп предложил Зеленскому контакт после встречи на Аляске. «Мы обсудим все результаты, если они будут, и мы определим наши следующие шаги», — подытожил украинский Президент.
Автор: Наталя Мамченко
