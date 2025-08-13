«Я сказал Трампу, что Путин блефует и точно не хочет мира» – Владимир Зеленский после переговоров в Берлине

Во время обсуждения ситуации на фронте Владимир Зеленский заявил Президенту США Дональду Трампу, что Путин блефует и пытается надавить перед встречей на Аляске на всех направлениях украинского фронта.

Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц 13 августа по результатам совместных виртуальных консультаций с Президентом США Дональдом Трампом и лидерами ЕС дали пресс-конференцию. Центральной темой были наставления Трампу перед встречей с Путиным в Анкоридже на Аляске. Перед этим, по словам Мерца, состоялись и двусторонние разговоры европейских лидеров с командой Трампа: «Наши команды проговорили все эти вопросы в течение нескольких дней с американской стороной».

Мерц озвучил следующие тезисы:

В Анкоридже могут быть приняты важные решения.

Мы, европейцы, делаем все, чтобы направить эту встречу в правильном направлении.

Мы хотим, чтобы Дональд Трамп в Анкоридже имел успех.

Украина должна сидеть за столом переговоров на следующей встрече.

Нужно, чтобы был правильный порядок действий: сначала – перемирие (прекращение огня), и это должно быть в самом начале.

Важным элементом может быть рамочное соглашение, которое будет позже.

Украина готова к переговорам и обсуждать территориальные вопросы. Но мы должны исходить из контактной линии (линии боевого столкновения). Она является исходной позицией.

Юридическое признание за РФ оккупированных территорий не обсуждается.

Также Киев должен получить надежные гарантии.

Однако пока не обсуждался вопрос деталей гарантий безопасности для Украины, кто и как и что должен гарантировать Украине.

Мы договорились, что сразу после встречи с Путиным Трамп проинформирует Президента Зеленского и европейских лидеров.

Зеленский отметил следующее:

Гарантии безопасности должны быть усилены, если РФ не согласится на немедленное прекращение огня.

Относительно ситуации на поле боя – Путин блефует. «Мы обсудили ситуацию на поле боя. Я сказал Президенту США и всем нашим европейским коллегам – Путин блефует. Он пытается надавить перед встречей на Аляске на всех направлениях украинского фронта. Россия пытается изобразить, что способна оккупировать всю Украину. Безусловно, это их желание».

Также Путин блефует, что санкции на него не влияют. На самом деле санкции бьют по российской экономике.

«Я сказал Президенту Трампу и нашим европейским коллегам, что Путин точно не хочет мира – он хочет оккупации нашего государства. И мы все это действительно понимаем. Путин никого не сможет обмануть».

Нам нужно дальнейшее давление ради мира. Не только американские, но и европейские санкции.

Вместе наш союз партнеров сможет остановить Путина.

Центральной темой встречи на Аляске должно быть немедленное прекращение огня.

Трамп предложил Зеленскому контакт после встречи на Аляске. «Мы обсудим все результаты, если они будут, и мы определим наши следующие шаги», — подытожил украинский Президент.

Автор: Наталя Мамченко

