«Я сказал Трампу, что Путин блефует и точно не хочет мира» – Владимир Зеленский после переговоров в Берлине

18:12, 13 августа 2025
Во время обсуждения ситуации на фронте Владимир Зеленский заявил Президенту США Дональду Трампу, что Путин блефует и пытается надавить перед встречей на Аляске на всех направлениях украинского фронта.
Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц 13 августа по результатам совместных виртуальных консультаций с Президентом США Дональдом Трампом и лидерами ЕС дали пресс-конференцию. Центральной темой были наставления Трампу перед встречей с Путиным в Анкоридже на Аляске. Перед этим, по словам Мерца, состоялись и двусторонние разговоры европейских лидеров с командой Трампа: «Наши команды проговорили все эти вопросы в течение нескольких дней с американской стороной».

Мерц озвучил следующие тезисы:

  • В Анкоридже могут быть приняты важные решения.
  • Мы, европейцы, делаем все, чтобы направить эту встречу в правильном направлении.
  • Мы хотим, чтобы Дональд Трамп в Анкоридже имел успех.
  • Украина должна сидеть за столом переговоров на следующей встрече.
  • Нужно, чтобы был правильный порядок действий: сначала – перемирие (прекращение огня), и это должно быть в самом начале.
  • Важным элементом может быть рамочное соглашение, которое будет позже.
  • Украина готова к переговорам и обсуждать территориальные вопросы. Но мы должны исходить из контактной линии (линии боевого столкновения). Она является исходной позицией.
  • Юридическое признание за РФ оккупированных территорий не обсуждается.
  • Также Киев должен получить надежные гарантии.
  • Однако пока не обсуждался вопрос деталей гарантий безопасности для Украины, кто и как и что должен гарантировать Украине.
  • Мы договорились, что сразу после встречи с Путиным Трамп проинформирует Президента Зеленского и европейских лидеров.

Зеленский отметил следующее:

  • Гарантии безопасности должны быть усилены, если РФ не согласится на немедленное прекращение огня.
  • Относительно ситуации на поле боя – Путин блефует. «Мы обсудили ситуацию на поле боя. Я сказал Президенту США и всем нашим европейским коллегам – Путин блефует. Он пытается надавить перед встречей на Аляске на всех направлениях украинского фронта. Россия пытается изобразить, что способна оккупировать всю Украину. Безусловно, это их желание».
  • Также Путин блефует, что санкции на него не влияют. На самом деле санкции бьют по российской экономике.
  • «Я сказал Президенту Трампу и нашим европейским коллегам, что Путин точно не хочет мира – он хочет оккупации нашего государства. И мы все это действительно понимаем. Путин никого не сможет обмануть».
  • Нам нужно дальнейшее давление ради мира. Не только американские, но и европейские санкции.
  • Вместе наш союз партнеров сможет остановить Путина.
  • Центральной темой встречи на Аляске должно быть немедленное прекращение огня.
  • Трамп предложил Зеленскому контакт после встречи на Аляске. «Мы обсудим все результаты, если они будут, и мы определим наши следующие шаги», — подытожил украинский Президент.

Автор: Наталя Мамченко

