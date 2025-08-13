«Я сказав Трампу, що Путін блефує і точно не хоче миру» – Володимир Зеленський після перемовин у Берліні

Під час обговорення ситуації на фронті Володимир Зеленський заявив Президенту США Дональду Трампу, що Путін блефує і намагається натиснути перед зустріччю на Алясці на всіх напрямках українського фронту.

Президент Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 13 серпня за результатами спільних віртуальних консультацій з Президентом США Дональдом Трампом і лідерами ЄС дали прес-конференцію. Центральною темою були настанови Трампу перед зустріччю з Путіним в Анкориджі на Алясці. Перед цим, за словами Мерца, відбувалися і двосторонні розмови європейських лідерів з командою Трампа: «Наші команди проговорили всі ці питання протягом кількох днів з американською стороною».

Мерц озвучив наступні тези:

В Анкориджі можуть бути прийняті важливі рішення.

Ми, європейці, робимо все, щоб спрямувати цю зустріч в правильному напрямку.

Ми хочемо, щоб Дональд Трамп в Анкориджі мав успіх.

Потрібно, щоб був правильний порядок дій: спочатку – перемир’я (припинення вогню), і це має бути на самому початку.

Важливим елементом може бути рамкова угода, яка буде пізніше.

Україна готова до перемовин і обговорювати територіальні питання. Але ми повинні виходити з контактної лінії (лінії бойового зіткнення). Вона є вихідною позицією.

Юридичне визнання за РФ окупованих територій не обговорюється.

Також Київ має отримати надійні гарантії.

Однак поки не обговорювалося питання деталей гарантій безпеки для України, хто і як та що має гарантувати Україні.

Ми домовилися, що відразу після зустрічі з Путіним Трамп проінформує Президента Зеленського і європейських лідерів.

Зеленський зазначив наступне.

Гарантії безпеки мають бути посилені, якщо РФ не погодиться на негайне припинення вогню.

Стосовно ситуації на полі бою – Путін блефує. «Ми обговорили ситуацію на полі бою. Я сказав Президенту США і всім нашим європейським колегам – Путін блефує. Він намагається натиснути перед зустріччю на Алясці на всіх напрямках українського фронту. Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. Безумовно, це їх бажання».

Також Путін блефує, що санкції на нього не впливають. Насправді санкції б’ють про російській економіці.

«Я сказав Президенту Трампу і нашим європейським колегам, що Путін точно не хоче миру – він хоче окупації нашої держави. І ми всі ці дійсно розуміємо. Путін нікого не зможе обманути»

Нам потрібен подальший тиск заради миру. Не тільки американські, але й європейські санкції

Разом наш союз партнерів зможе зупинити Путіна.

Центральною темою зустрічі на Алясці має бути негайне припинення вогню.

Трамп запропонував Зеленському контакт після зустрічі на Алясці. «Ми обговоримо всі результати, якщо вони будуть, і ми визначимо наступні наші кроки», підсумував український Президент.

Автор: Наталя Мамченко

