«Я сказав Трампу, що Путін блефує і точно не хоче миру» – Володимир Зеленський після перемовин у Берліні

18:12, 13 серпня 2025
Під час обговорення ситуації на фронті Володимир Зеленський заявив Президенту США Дональду Трампу, що Путін блефує і намагається натиснути перед зустріччю на Алясці на всіх напрямках українського фронту.
Президент Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 13 серпня за результатами спільних віртуальних консультацій з Президентом США Дональдом Трампом і лідерами ЄС дали прес-конференцію. Центральною темою були настанови Трампу перед зустріччю з Путіним в Анкориджі на Алясці. Перед цим, за словами Мерца, відбувалися і двосторонні розмови європейських лідерів з командою Трампа: «Наші команди проговорили всі ці питання протягом кількох днів з американською стороною».
Мерц озвучив наступні тези:
- В Анкориджі можуть бути прийняті важливі рішення.
- Ми, європейці, робимо все, щоб спрямувати цю зустріч в правильному напрямку.
- Ми хочемо, щоб Дональд Трамп в Анкориджі мав успіх.
- Україна повинна сидіти на столом переговорів на наступній зустрічі.
- Потрібно, щоб був правильний порядок дій: спочатку – перемир’я (припинення вогню), і це має бути на самому початку.
- Важливим елементом може бути рамкова угода, яка буде пізніше.
- Україна готова до перемовин і обговорювати територіальні питання. Але ми повинні виходити з контактної лінії (лінії бойового зіткнення). Вона є вихідною позицією.
- Юридичне визнання за РФ окупованих територій не обговорюється.
- Також Київ має отримати надійні гарантії.
- Однак поки не обговорювалося питання деталей гарантій безпеки для України, хто і як та що має гарантувати Україні.
- Ми домовилися, що відразу після зустрічі з Путіним Трамп проінформує Президента Зеленського і європейських лідерів.
Зеленський зазначив наступне.
- Гарантії безпеки мають бути посилені, якщо РФ не погодиться на негайне припинення вогню.
- Стосовно ситуації на полі бою – Путін блефує. «Ми обговорили ситуацію на полі бою. Я сказав Президенту США і всім нашим європейським колегам – Путін блефує. Він намагається натиснути перед зустріччю на Алясці на всіх напрямках українського фронту. Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. Безумовно, це їх бажання».
- Також Путін блефує, що санкції на нього не впливають. Насправді санкції б’ють про російській економіці.
- «Я сказав Президенту Трампу і нашим європейським колегам, що Путін точно не хоче миру – він хоче окупації нашої держави. І ми всі ці дійсно розуміємо. Путін нікого не зможе обманути»
- Нам потрібен подальший тиск заради миру. Не тільки американські, але й європейські санкції
- Разом наш союз партнерів зможе зупинити Путіна.
- Центральною темою зустрічі на Алясці має бути негайне припинення вогню.
- Трамп запропонував Зеленському контакт після зустрічі на Алясці. «Ми обговоримо всі результати, якщо вони будуть, і ми визначимо наступні наші кроки», підсумував український Президент.
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.